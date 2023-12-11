Події

14:53 11.12.2023

Польські перевізники припинили блокаду перед ПП "Дорогуськ - Ягодин"

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Польські перевізники припинили блокаду перед ПП "Дорогуськ - Ягодин"

Польські перевізники завершили блокаду перед пунктом пропуску "Дорогуськ - Ягодин", рух вантажівок здійснюється у звичайному режимі, повідомляє Державна прикордонна служба.

"Сьогодні о 14.00 завершилася акція протесту польських перевізників перед пунктом пропуску "Дорогуськ – Ягодин". Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі", - йдеться в повідомленні, розміщеному в телеграм-каналі в понеділок.

Водіїв просять урахувати цю інформацію для планування міжнародних перевезень.

Як повідомляє Державна митна служба, станом на зараз у цьому пункті пропуску в черзі перебуває 1 000 вантажівок на в'їзд в Україну, автобусів - 0, 100 вантажівок на виїзд з України, в електронній черзі - 473, автобусів - 0.

 

 

 

Теги: #блокада #польща #кордон #держприкордонслужба

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