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14:37 11.12.2023

Єврокомісія підготувала пропозицію щодо використання податку на доходи від заморожених коштів РФ

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Єврокомісія підготувала пропозицію щодо використання податку на доходи від заморожених коштів РФ

Єврокомісія (ЄК) затвердить у вівторок пропозицію щодо законопроєкту про використання для допомоги Україні оподаткування доходів від заморожених російських активів, повідомив офіційний представник ЄК Ерік Мамер.

"Колегія затвердить пропозицію комісії та високого представника (ЄС із закордонних справ Жозепа Борреля - ІФ-У) про іммобілізацію доходів від активів Центрального банку Росії", - сказав прессекретар на брифінгу в Брюсселі в понеділок.

Раніше європейські ЗМІ вже повідомляли, що 12 грудня Єврокомісія може представити пропозицію щодо використання податку на прибуток із заморожених коштів РФ. У разі затвердження пропозицію розглянуть глави держав і урядів країн ЄС на саміті 14-15 грудня в Брюсселі.

За даними ЗМІ, понад EUR200 млрд заблокованих активів Росії є в ЄС, причому значна частина - у Бельгії у міжнародного депозитарію Euroclear.

У жовтні влада Бельгії оголосила, що створить фонд для України в EUR1,7 млрд за рахунок оподаткування доходів активів РФ. ЄС у березні 2022 року ухвалив рішення заморозити російські активи в країнах Євросоюзу.

Теги: #єврокомісія #активи_рф

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