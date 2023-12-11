Події

14:35 11.12.2023

Блокаду пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ" завершено - Кубраков

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Блокаду пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ" завершено - Кубраков

Блокаду польськими перевізниками пункту пропуску (ПП) "Ягодин - Дорогуськ" на кордоні з Україною завершено, повідомив віцепрем'єр із відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков у понеділок.

"Це була складна робота, але вона ще не завершена. Кордон має бути розблокований повністю, а подальші блокування не допущені", - написав Кубраков на своїй сторінці у фейсбуці.

За його словами, з 14:00 за Києвом у ПП "Ягодин - Дорогуськ", що є найбільшим пунктом для вантажних автомобілів, відновлено стабільний рух вантажівок. У напрямку України проїхали 15 транспортних засобів, а також 25 вантажівок оформлюються в бік Польщі, уточнив віцепрем'єр.

Раніше лідер польських протестувальників Рафал Меклер повідомив, що глава гміни (wójt) Дорогуськ розпустить акцію протесту польських перевізників 11 грудня о 14:00 за Києвом.

Як повідомлялося, через протест польських перевізників, який розпочався 6 листопада, на прикордонних переходах "Ягодин - Дорогуськ", "Краківець - Корчова" і "Рава-Руська - Гребенне" черги на в'їзд перед заблокованими пунктами пропуску на українсько-польському кордоні з польського боку сягали 40 км. За озвученою Мінвідновлення інформацією, на українсько-польському кордоні було заблоковано 20 тис. транспортних засобів, а потік вантажних автомобілів через нього впав на 20-25%. У четвер, 22 листопада, блокада українсько-польського кордону поширилася на прикордонний перехід "Шегині - Медика", незаблокованими залишилися тільки пункти для пропуску порожнього транспорту і пункти для малотоннажних автомобілів.

Організатори блокади, які вимагають скасувати запроваджений із війною "транспортний безвіз" для України, повідомляли, що, згідно з офіційним дозволом місцевої влади, акція триватиме до 3 січня 2024 року, проте на окремих пунктах уже є дозволи щодо її продовження до лютого. Водночас українська сторона сподівається на розблокування кордону після приходу до влади в Польщі нового уряду під керівництвом Дональда Туска.

До польських перевізників після попереджувальної акції в листопаді з 1 грудня приєдналися словацькі, заблокувавши єдиний ПП на кордоні з Україною. Ввечері 4 грудня вони припинили протест, однак заявляли про намір відновити його 11 грудня.

Про акції протесту, починаючи з 11 грудня, на одному з пунктів пропуску з Україною заявили й угорські перевізники.

За даними Держмитслужби, сумарний експорт автотранспортом з України в листопаді знизився на 26,7% - до 783 тис. тонн, тоді як імпорт - на 23,5%, до 967,1 тис. тонн. Зокрема, експорт через Польщу впав на 39,3% - до 282,3 тис. тонн, тоді як імпорт - на 44,6%, до 511,6 тис. тонн. Найбільше падіння з-поміж чотирьох заблокованих ПП було зафіксоване якраз саме в пункті "Ягодин-Дорогуськ": експорт - майже у 5 разів, до 32,4 тис. тонн, імпорт - у 3,1 раза, до 113,7 тис. тонн.

Через Угорщину в листопаді експорт автотранспортом збільшився на 0,3% - до 163,2 тис. тонн, тоді як імпорт - на 39,4%, до 137,5 тис. тонн. Через Словаччину експорт минулого місяця скоротився на 6,9% - до 66,2 тис. тонн, тоді як імпорт зріс на 29,1%, до 88,3 тис. тонн.

 

Теги: #блокада #кордон #кубраков

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