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13:49 11.12.2023

Кулеба: Боротьба за рішення розпочати з Україною переговори про членство триватиме до останньої хвилини саміту ЄС 14-15 грудня

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Кулеба: Боротьба за рішення розпочати з Україною переговори про членство триватиме до останньої хвилини саміту ЄС 14-15 грудня

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба каже, що боротьба за рішення Європейського Союзу розпочати з Україною переговори про членство триватиме до останньої хвилини майбутнього засідання Європейської ради, яке відбудеться 14-15 грудня у Брюсселі.

Про це він сказав журналістам у понеділок у Брюсселі після засідання Ради ЄС з питань закордонних справ, у рамках якого Україна була першим питанням порядку денного.

"Я виступив, виступили держави-члени. Загальний настрій і загальний сигнал полягає в тому, що є безпрецедентний рівень підтримки відкриттю переговорів про членство України в ЄС. Водночас саме рішення не ухвалено, і боротьба триватиме за це рішення не тільки найближчими днями, а й під час самого засідання Європейської ради. Це вже очевидно для всіх", - упевнений Кулеба.

За його словами, в рамках засідання відбулося обговорення наслідків, якщо це рішення не буде ухвалено. "Самі члени ЄС у своїх виступах наголошували, що це рішення потрібно ухвалити не заради України, а заради самого ЄС, його безпеки, процвітання. І якщо таке рішення не буде ухвалено, це буде ударом по ЄС. Ми з цими оцінками згодні та продовжуємо працювати на всіх рівнях, щоб забезпечити консенсус", - наголосив український міністр.

За словами Кулеби, він сказав своїм колегам, що "це рішення все одно відбудеться". "Якщо хтось хоче, щоб воно відбулося не цього тижня, а через кілька тижнів або кілька місяців, то це погано. Але це рішення все одно буде, тому що не можна зупинити хід історії. А історія рухається дуже просто: Україна буде членом ЄС. Це тільки питання часу й ціни. І наше завдання - зробити ціну якомога меншою, а час - коротшим. І пам'ятайте всі, хто нарікає, що витрачається багато грошей на підтримку України у війні проти Росії: найбільшу ціну платить український народ, і ми не повинні платити ще більшу ціну за помилки, які ви зробите в Брюсселі чи в окремих європейських столицях", - зазначив він.

Крім того, Кулеба розкритикував "популярний аргумент про те, що якщо зупинити підтримку України, то це буде позитивний сигнал Путіну, і він припинить свою агресію". "Нічого подібного. Це абсолютно помилкова або проплачена самим Кремлем логіка", - переконаний міністр.

Теги: #україна #євросоюз

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