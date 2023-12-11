Глава МЗС Кулеба задекларував 1,1 млн грн доходів за 2021 рік і 1,3 млн грн доходів за 2022 рік

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вказав 1 млн 81 тис. 283 грн доходів в електронній декларації про майно і доходи за 2021 рік і 1 млн 337 тис. 27 грн доходів у декларації за 2022 рік.

Зокрема, у 2021 році заробітна плата становила 1 066 688 грн, роялті - 14 595 грн, а також він вказав у декларації 136 548 грн на банківських рахунках і 37 тис. євро готівкою.

У 2022 році заробітна плата становила 1 249 473 грн, роялті - 87 554 грн, а також він зазначив у декларації 315 628 грн на банківських рахунках і 42 тис. євро готівковими коштами, а його донька задекларувала 1 426 329 грн у вигляді подарунка в негрошовій формі (частина квартири).

Згідно з документами, міністр володіє квартирою (52,9 кв. м) у Києві та спільно з дружиною і дочкою ще однією квартирою (125,7 кв. м) у Києві, а дружина - автомобілем Tesla Model 3 2021 року випуску.

Згідно з декларацією дружина Кулеби є кінцевим власником ГО "Місто-Сад".

Як повідомлялося, Кулеба задекларував 234,6 тис. грн доходів за 2019 рік і 914 тис. грн доходів за 2020 рік.