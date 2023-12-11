Події

12:15 11.12.2023

Окупанти обстріляли Середину-Буду та 4 прикордонні села в Чернігівській і Сумській областях, без жертв

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Окупанти обстріляли Середину-Буду та 4 прикордонні села в Чернігівській і Сумській областях, без жертв

Російські окупанти обстріляли місто Середина-Буда і села Рожковичі та Винторівка Шосткинського району Сумської області, повідомляють на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці.

"На щастя, інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксовано", - йдеться у зведенні.

Під обстріл також потрапило село Кружок Конотопського району Сумської області й Архипівка Новгород-Сіверського району Чернігівської області. Загалом за добу було п’ять обстрілів (25 вибухів) із різних видів озброєння.

"Чернігівська область. Семенівська громада: Архипівка - 4 приходи, ймовірно, міномет 120 мм. Сумська область. Конотопський район: Кружок - 5 приходів, імовірно, міномет 120 мм. Шосткинський район: Середина-Буда - 3 приходи, імовірно, міномет 82 мм; Рожковичі - 7 приходів, імовірно, міномет 120 мм; Винторівка - 6 приходів, імовірно, РСЗВ", - ідеться у зведенні.

Теги: #північ #обстріли

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