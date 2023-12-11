Події

11:36 11.12.2023

Боррель вважає, що не час скорочувати підтримку України

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Боррель вважає, що не час скорочувати підтримку України

Країни Євросоюзу мають збільшити обсяги допомоги Києву, заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель у понеділок.

"Нині не час послаблювати нашу підтримку України. Навпаки, нині час - збільшити її", - сказав Боррель журналістам перед засіданням глав МЗС країн ЄС.

Говорячи про Україну, він додав, що міністри закордонних справ на зустрічі обговорять "зобов'язання ЄС у сфері безпеки". Боррель зазначив, що результати буде представлено на саміті ЄС 14-15 грудня.

Зустріч глав МЗС ЄС відбувається на тлі розбіжностей серед членів ЄС щодо виділення Україні EUR20 млрд військової допомоги на чотири роки. Держави - члени ЄС також не затвердили поки що восьмий транш допомоги Києву в EUR500 млн за лінією Європейського фонду миру.

Теги: #україна #підтримка #боррель

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