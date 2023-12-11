За час війни декларація Стефанчука змін не зазнала

За час війни майновий стан голови Верховної Ради Руслана Стефанчука не змінився, про що свідчить декларація спікера парламенту за 2022 рік, оприлюднена на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

У власності Стефанчука квартира в Хмельницькому площею 93,4 кв. м. Разом із дружиною (50%) він володіє земельною ділянкою площею 1008 кв. м і недобудованим присадибним будинком загальною площею 270 кв. м метрів у селі Білогородка Київської області.

На дружину Стефанчука записана квартира площею 101,8 кв. м у Києві, вона також частково (50%) володіє квартирою площею 49,8 кв. м у смт Ярмолинці Хмельницької області. Крім цього, дружина голови Верховної Ради орендує в Києві гараж.

Стефанчук також задекларував належну йому старовинну ікону, ювелірні вироби дружини та бібліотеку наукової літератури з близько 5000 книжок, якою володіє разом із дружиною.

У власності Стефанчука - легковий автомобіль Mitsubishi Outlander 2018 року випуску, а у його дружини - Renault Captur 2015 року випуску.