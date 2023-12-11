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09:54 11.12.2023

ООН закликає виділити $46 млрд на гуманітарну допомогу у 2024 р. у зв'язку із загостренням військових дій - ЗМІ

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ООН закликає виділити $46 млрд на гуманітарну допомогу у 2024 р. у зв'язку із загостренням військових дій - ЗМІ

Організація Об'єднаних Націй закликала виділити $46 млрд на 2024 рік, щоб допомогти мільйонам людей, які постраждали від гуманітарних криз у всьому світі, зокрема на окупованих палестинських територіях, у Судані й Україні, повідомляє Reuters із посиланням на главу ООН з надання допомоги Мартіна Гріффітса.

"У своєму Глобальному гуманітарному огляді на 2024 рік Управління ООН з координації гуманітарних питань (OCHA) заявило, що наступного року приблизно 300 мільйонів людей потребуватимуть гуманітарної допомоги через конфлікти, кліматичні надзвичайні ситуації та економічні чинники... Для наших конкретних потреб, для агентств, які я представляю, ми виділимо 181 мільйон із цих 300", - сказав Гріффітс.

Він зазначив, що інші організації, включно з Червоним Хрестом і національними товариствами Червоного Хреста, виступили з власними закликами про фінансування.

Гуманітарна система переживає серйозну кризу фінансування: минулого року було профінансовано трохи більше ніж третинe з $57 млрд, необхідних для надання допомоги, пише Reuters,

Гріффітс назвав це "найгіршим дефіцитом фінансування за останні роки". Він сказав, що було важко зменшити запит на 2024 рік і забезпечити, щоб гуманітарні організації були "реалістичними, цілеспрямованими і жорсткими" під час оцінки потреб.

"Я думаю, що Близький Схід загалом, а також Сектор Гази і Західний берег річки Йордан, імовірно, матимуть найбільшу потребу. Але Україна переживає дуже складний час і війну, яка відновиться в повному розпалі наступного року. Їй буде потрібно багато уваги", - наголосив Гріффітс. 

Теги: #оон #війна #гуманітарна_допомога

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