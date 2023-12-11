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07:01 11.12.2023

Сили ППО вночі знищили всі 18 ударних БПЛА і вісім балістичних ракет, які атакували Україну

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Сили ППО вночі знищили всі 18 ударних БПЛА і вісім балістичних ракет, які атакували Україну

Уночі сили ППО знищили всі 18 ударних БПЛА і вісім балістичних ракет, які атакували Україну, повідомили Повітряні сили ЗС України в понеділок уранці.

"У ніч на 11 грудня 2023 року окупанти атакували Україну безпілотниками типу "Shahed" з окупованого Криму, райони пусків - Чауда, Бельбек. Загалом зафіксовано пуски 18 ударних БПЛА "Shahed-136/131", - написано в телеграм-каналі ПС ЗСУ.

Наголошується, що всі ворожі безпілотники були знищені протиповітряною обороною в зоні відповідальності повітряного командування "Південь". Більшість - на Миколаївщині. Успішно відпрацювали зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України.

Також повідомляється, що "близько 4 ранку 11 грудня 2023 року російські окупанти вдарили по Київській області вісьмома балістичними ракетами. Удар було завдано з північного напрямку, попередньо - з Брянської області РФ".

Усі вісім цілей були знищені зенітними ракетними підрозділами повітряного командування "Центр".

 

 

 

Теги: #ракети #ппо

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