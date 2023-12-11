Події

06:12 11.12.2023

У Київській області, за попередніми даними, силами ППО знищено вісім ворожих цілей

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У Київській області, за попередніми даними, силами ППО знищено вісім ворожих цілей

Окупанти вночі завдали ракетного удару по Київській області, попередньо, силами ППО знищено вісім повітряних цілей, повідомили Повітряні сили ЗС України.

"За попередньою інформацією, близько 4.00 11 грудня 2023 року російські окупанти завдали ракетного удару по Київській області", - йдеться в Телеграм-каналі ЗС ЗСУ.

Підкреслюється, що загалом протиповітряною обороною знищено вісім повітряних цілей, які летіли в напрямку столиці за балістичною траєкторією.
 

Теги: #україна #київ #удар

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