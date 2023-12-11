Події

05:08 11.12.2023

У столиці внаслідок ракетного обстрілу є постраждалі, у Дарницькому районі чоловік дістав осколкові поранення

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У столиці внаслідок ракетного обстрілу є постраждалі, у Дарницькому районі чоловік дістав осколкові поранення


У Києві внаслідок ракетного обстрілу є травмовані, у Дарницькому районі чоловік дістав осколкові поранення, повідомив мер Віталій Кличко в ніч на 11 грудня.
"У Дарницькому районі пожежа в недобудованій будівлі внаслідок падіння уламка ракети. Усі служби прямують на місце. Ще один уламок у Дарницькому районі впав на газон, пожежі та пошкоджень у будинках поруч немає", - написав він у своєму Телеграм-каналі.
"Також є кілька викликів медиків до Дарницького та Шевченківського районів", - додав Кличко.
За інформацією медиків, у Дарницькому районі одна людина постраждала, осколкове поранення. Медики надають допомогу на місці.
Крім того, екстрені служби слідували на виклик у Голосіївському районі, де, за повідомленням людей, уламок ракети пошкодив дах житлового будинку. Інформація про задимлення в районі не підтвердилася.

Теги: #україна #київ #удар #наслідки

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