У столиці внаслідок ракетного обстрілу є постраждалі, у Дарницькому районі чоловік дістав осколкові поранення



У Києві внаслідок ракетного обстрілу є травмовані, у Дарницькому районі чоловік дістав осколкові поранення, повідомив мер Віталій Кличко в ніч на 11 грудня.

"У Дарницькому районі пожежа в недобудованій будівлі внаслідок падіння уламка ракети. Усі служби прямують на місце. Ще один уламок у Дарницькому районі впав на газон, пожежі та пошкоджень у будинках поруч немає", - написав він у своєму Телеграм-каналі.

"Також є кілька викликів медиків до Дарницького та Шевченківського районів", - додав Кличко.

За інформацією медиків, у Дарницькому районі одна людина постраждала, осколкове поранення. Медики надають допомогу на місці.

Крім того, екстрені служби слідували на виклик у Голосіївському районі, де, за повідомленням людей, уламок ракети пошкодив дах житлового будинку. Інформація про задимлення в районі не підтвердилася.