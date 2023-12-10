Події

22:00 10.12.2023

Кількість оформлених транспортних засобів із гуманітарними вантажами за тиждень впала на 42,8

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Кількість оформлених транспортних засобів із гуманітарними вантажами за тиждень впала на 42,8

Кількість оформлених транспортних засобів із гуманітарними вантажами після набрання чинності з 1 грудня нового порядку їхнього митного оформлення за тиждень із 2 до 9 грудня впала до 515, що на 42,8% менше порівняно з показником попереднього тижня, випливає з даних Державної прикордонної служби у фейсбуці.

Згідно з ними, востаннє так мало машин із гуманітарними вантажами проходило через кордон на початку липня цього року.

Варто зазначити, що в другій половині листопада перед зміною порядку митного оформлення гуманітарних вантажів, яку критикували волонтери, кількість машин із такими вантажами через кордон зросла до 860-900 за тиждень, тоді як у першій половині листопада вона становила 760-805.

Що стосується всіх транспортних засобів, то кількість перетинів кордону України ними з 2 по 9 грудня знизилася на 6,9% до попереднього тижня - до 108 тис.

За даними Держприкордонслужби, потоки людей на в'їзд/виїзд в Україну четвертий тиждень поспіль залишаються приблизно рівними, проте цього тижня було зафіксовано невеликий чистий приплив до країни: перетини на виїзд зменшилися з 221 тис. на попередньому тижні до 206 тис. на цьому, тоді як на в'їзд - з 217 тис. до 209 тис.

Прикордонна служба Польщі цього тижня також зафіксувала приблизно рівні потоки на в'їзд/виїзд за скорочення загального пасажиропотоку на 6,1% - до 255,5 тис.

За даними польського відомства, кількість тих, хто в'їхав за тиждень з України до Польщі, зменшилася зі 137,7 тис. осіб до 127,5 тис. осіб, тоді як тих, хто виїжджав у протилежному напрямку, - зі 134,5 тис. осіб до 128,0 тис. осіб.

Загалом від початку війни до 8 грудня 2023 року до Польщі з України прибуло 17,58 млн осіб, тоді як у зворотному напрямку прослідувало 15,78 млн осіб.

Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України змінився припливом, який тривав до 23 вересня 2022 року і становив 409 тис. осіб.

Однак із кінця вересня, можливо, під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксували перевищення кількості тих, хто виїжджає, над тими, хто в'їжджає. Воно тимчасово припинилося в другій половині грудня - на початку січня на період свят, проте потім знову відновилося і сумарно з кінця вересня до річниці повномасштабної війни досягло 223 тис. осіб.

Відтоді і до сьогодні кількість перетинів кордону на в'їзд в Україну перевищила кількість перетинів на виїзд на 49 тис. осіб.

Як зазначив на початку березня цього року заступник міністра економіки Сергій Соболєв, повернення кожних 100 тис. українців додому дає приріст ВВП у 0,5%.

Згідно з даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі станом на 5 грудня оцінювали в 5,905 млн, а загалом у світі - у 6,309 млн, що відповідно на 23 тис. і 11 тис. менше, ніж тижнем раніше.

У самій Україні, за даними ООН на 27 листопада, було 3,674 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО) порівняно з попередньою оцінкою 5,088 млн. "Це (таке значне скорочення – ІФ-У) пов'язане не зі значним поверненням ВПО, а, скоріше, насамперед, зі зміною методики розрахунку чисельності ВПО. Нова базова цифра чисельності населення, яка використовується для екстраполяції оцінок ВПО, тепер враховує відсутність близько 6,2 млн біженців з України, які більше не перебувають у країні", - пояснює УВКБ ООН.

Перетин західного кордону України, тис.:

Дата з України в т.ч. до Польщі в Україну в т.ч. українці кількість авто гуманітарних вантажівок, од.

08.12 33 20 29 25 16 80

07.12 31 19 25 22 16 81

06.12 26 15 26 22 14 55

05.12 26 15 27 24 15 98

04.12 27 17 33 30 16 79

03.12 30 17 35 32 15 57

02.12 33 19 34 30 16 65

01.12 33 21 29 25 16 164

30.11 33 20 28 24 17 108

29.11 29 17 28 25 16 93

28.11 27 16 28 24 17 139

27.11 28 17 32 29 16 100

26.11 33 20 37 33 17 118

25.11 38 22 35 30 17 178

Дані: Держприкордонслужба

 

 

 

 

 

Теги: #статистика #кордон

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