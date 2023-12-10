Окупанти обстріляли Херсон, є поранений

Один мирний мешканець дістав поранення внаслідок обстрілу Херсона російськими окупантами в неділю вдень, повідомляється в телеграм-каналі Херсонської обласної військової адміністрації.

"Вдень ворог вдарив по місту. Було влучання в житлову забудову. Осколкових поранень голови, вибухової травми зазнав 37-річний чоловік. Він госпіталізований. Медики надають необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, за минулу добу російські окупаційні війська випустили 264 снаряди по Херсонській області, один мирний житель загинув і четверо поранені. По Херсону ворог випустив 19 снарядів.