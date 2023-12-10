Події

13:25 10.12.2023

Унаслідок обстрілів у Кураховому пошкоджено 4 багатоповерхівки - Донецька ОВА

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На Донецькому напрямку внаслідок російських обстрілів пошкоджено 4 багатоповерхові будинки в Кураховому, також росіяни обстріляли околиці Дальнього Курахівської громади, повідомляє в. о. начальника обласної військової адміністрації Ігор Мороз у телеграм-каналі.

Крім цього, ворог обстріляв Красногорівку, Новомихайлівку та Максимільянівку в Мар'їнській громаді, Роздолівку та Васюківку в Соледарській громаді.

Також унаслідок обстрілів пошкоджено 6 приватних будинків і багатоповерхівку в Часоявірській громаді та будинок у Сіверську.

Зафіксовано 4 обстріли Лиманської громади.

 

Теги: #обстріли #курахово

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