Унаслідок обстрілів у Кураховому пошкоджено 4 багатоповерхівки - Донецька ОВА

На Донецькому напрямку внаслідок російських обстрілів пошкоджено 4 багатоповерхові будинки в Кураховому, також росіяни обстріляли околиці Дальнього Курахівської громади, повідомляє в. о. начальника обласної військової адміністрації Ігор Мороз у телеграм-каналі.

Крім цього, ворог обстріляв Красногорівку, Новомихайлівку та Максимільянівку в Мар'їнській громаді, Роздолівку та Васюківку в Соледарській громаді.

Також унаслідок обстрілів пошкоджено 6 приватних будинків і багатоповерхівку в Часоявірській громаді та будинок у Сіверську.

Зафіксовано 4 обстріли Лиманської громади.