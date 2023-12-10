МЗС: закликаємо міжнародне співтовариство посилити зобов'язання щодо захисту та просування всіх прав людини

Міністерство закордонних справ України з нагоди 75-ї річниці ухвалення Загальної декларації прав людини закликало світове співтовариство в рамках підготовки Пакту Майбутнього, посилити зобов'язання щодо захисту і просування всіх прав людини.

"Закликаємо міжнародне співтовариство в рамках підготовки Пакту Майбутнього, ухвалення якого планується в рамках Саміту у вересні 2024 року, посилити зобов'язання щодо захисту та просування всіх прав людини та основних свобод у всьому світі, зокрема шляхом належного реагування на серйозні та систематичні порушення прав людини, забезпечення відповідальності та запобігання майбутнім порушенням", - ідеться в коментарі, опублікованому в неділю.

Зазначається, що РФ упродовж багатьох років завдає "безпрецедентної шкоди принципу поваги до всіх прав людини і основоположних свобод – як на власній території, так і на тимчасово окупованих нею територіях України, Грузії, Республіки Молдова". Крім цього, своєю агресією в Україні Росія "демонструє відверту зневагу до принципів, закладених у Загальній декларації прав людини".

У МЗС наголошують, що РФ на тимчасово окупованих територіях України "наочно доводить світові всі "блага" так званого "руського міра"", зокрема, незаконну депортацію українців і дітей, сексуальне насильство, тортури та утиски.

У МЗС наголошують, що РФ на тимчасово окупованих територіях України "наочно доводить світові всі "блага" так званого русского міра", зокрема, незаконну депортацію українців і дітей, сексуальне насильство, катування та нелюдське поводження з мирним населенням і військовополоненими, фільтраційні табори, а також цілковите беззаконня та відсутність правосуддя.

"Нещодавнє рішення Верховного суду РФ про оголошення так званого "міжнародного ЛГБТ-руху" "екстремістським" демонструє, з якою легкістю Кремль може маніпулювати правовими термінами задля придушення цивільних прав і свобод", - наголошується в повідомленні.

Окрім цього, зазначається, що щоденними обстрілами росіяни позбавляють українське населення найціннішого - права на життя. У МЗС наголошують, що єдиним способом відновлення прав українців та досягнення справедливого миру в Україні є втілення всіх пунктів Формули Миру президента Володимира Зеленського, а також примус держави-агресора до дотримання міжнародного права.

"Закликаємо розпочати серйозну дискусію щодо перегляду міжнародної системи захисту прав людини, щоб наповнити її реальним змістом, трансформуючи політичні декларації у дієві механізми", - підсумували в МЗС.