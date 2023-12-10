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10:41 10.12.2023

Близько 3,5 тис. вантажівок перебувають у чергах у Польщі в напрямку України - Держприкордонслужба

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Близько 3,5 тис. вантажівок перебувають у чергах у Польщі в напрямку України - Держприкордонслужба

У чергах на в'їзд в Україну на українсько-польському кордоні станом на ранок неділі, 10 грудня, перебувають приблизно 3500 вантажних транспортних засобів, повідомив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко.

"Ситуація практично незмінна. Блокуються чотири напрямки. "Рава-Руська - Хребене", "Ягодин - Дорогуськ", "Краковець - Корчова", "Шегині - Медика". Станом на ранок сьогодні, за інформацією, яку ми маємо від польських прикордонників, у черзі в бік України перебувають майже 3,5 тисячі вантажних транспортних засобів", - сказав Демченко в ефірі національного телемарафону в неділю.

Речник ДПСУ зазначив, що найбільше вантажівок перебуває навпроти ПП "Шегині" - 1200, та ПП "Ягодин" - майже 900.

"Звичайно, протягом доби певний рух вантажних транспортних засобів відбувається як на в'їзд в Україну, так і на виїзд з України в напрямку Польщі, але динаміки та інтенсивності, яка була до 6 листопада, немає", - додав Демченко.

 

Теги: #вантажівки #держприкордонслужба

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