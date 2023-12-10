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10:37 10.12.2023

На Таврійському напрямку окупанти втратили три бойові машини десанту та два склади паливно-мастильних матриалів - Тарнавський

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На Таврійському напрямку окупанти втратили три бойові машини десанту та два склади паливно-мастильних матриалів - Тарнавський

Російські окупанти за добу на Таврійському напрямку втратили три бойові машини десанту і два склади паливно-мастильних матеріалів, загальні втрати становили 337 осіб, повідомив командувач ОСГВ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський.

"Знищено 3 російських БМД-4 і 2 склади ПММ. Окупанти зменшили кількість штурмових дій і знову почали задіювати для ударів авіацію", - йдеться в його телеграм-каналі.

Загалом на Таврійському напрямку ворог завдав 6 авіаударів, провів 33 бойові зіткнення і здійснив 512 артобстрілів.

"Загальні втрати ворога в операційній зоні ОСГВ Таврія становили 337 осіб", - зазначив командувач.

Крім того, знищено 9 одиниць військової техніки.

"Зокрема, 5 ББМ та 1 артсистему. Також було знищено склад боєприпасів і 2 склади з паливно-мастильними матеріалами. Ще 5 одиниць техніки ворога пошкоджено", - додав Тарнавський.

 

Теги: #війна #таврія #тарнавський

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