Події

10:05 10.12.2023

Шестеро людей загинули внаслідок торнадо у США

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Шестеро людей загинули внаслідок торнадо у США

Сильні шторми і торнадо в американському штаті Теннессі призвели до загибелі щонайменше шістьох людей, десятки тисяч жителів залишилися без світла, повідомляє Reuters.

"На цей час можемо підтвердити, що три людини - двоє дорослих і одна дитина - загинули внаслідок торнадо. Ще 23 людям знадобилася медична допомога в лікарні", - заявили представники влади округу Монтгомері в Теннессі.

У місті Нашвілл також зафіксовано трьох загиблих.

За даними сайту для відстеження відключень електроенергії poweroutage.us, понад 80 000 осіб у Теннессі залишилися без світла на вечір суботи.

Крім того, в офісі шерифа округу Монтгомері повідомили, що кілька будинків у місті Кларксвіль пошкоджено. Безліч дерев, смуги електропередачі та будинки також постраждали від шторму в місті Дрезден.

Населення округу Монтгомері становить понад 220 тисяч осіб.

Зазначається, що раніше в суботу Національна метеорологічна служба оголосила надзвичайне попередження про торнадо.

 

Теги: #сша #торнадо

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