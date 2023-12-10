Шестеро людей загинули внаслідок торнадо у США

Сильні шторми і торнадо в американському штаті Теннессі призвели до загибелі щонайменше шістьох людей, десятки тисяч жителів залишилися без світла, повідомляє Reuters.

"На цей час можемо підтвердити, що три людини - двоє дорослих і одна дитина - загинули внаслідок торнадо. Ще 23 людям знадобилася медична допомога в лікарні", - заявили представники влади округу Монтгомері в Теннессі.

У місті Нашвілл також зафіксовано трьох загиблих.

За даними сайту для відстеження відключень електроенергії poweroutage.us, понад 80 000 осіб у Теннессі залишилися без світла на вечір суботи.

Крім того, в офісі шерифа округу Монтгомері повідомили, що кілька будинків у місті Кларксвіль пошкоджено. Безліч дерев, смуги електропередачі та будинки також постраждали від шторму в місті Дрезден.

Населення округу Монтгомері становить понад 220 тисяч осіб.

Зазначається, що раніше в суботу Національна метеорологічна служба оголосила надзвичайне попередження про торнадо.