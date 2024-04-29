Події

07:07 29.04.2024

Три людини загинули в результаті торнадо у США

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Три людини загинули в результаті торнадо у США

Щонайменше, троє людей загинули внаслідок торнадо в штаті Оклахома, серед яких дитина, повідомляє CNN.

У Департаменті управління надзвичайних ситуацій та внутрішньої безпеки штату повідомили, що дві людини загинули у місті Холденвілл, одна – у місті Маріетта.

За даними департаменту, увечері в суботу надійшли повідомлення про постраждалих, пошкодження майна, повені та зруйновані лінії електропередачі та дерев у кількох округах. Масштаб збитків невідомий.

Губернатор штату Кевін Стітт оголосив надзвичайну ситуацію.

 

 

 

Теги: #сша #жертви #торнадо

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