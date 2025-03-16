Внаслідок торнадо у США загинули 33 людини – ЗМІ

Шторм, що пронісся на Середньому Заході та Південному Сході США забрав життя щонайменше 32 людей, зруйновані будинки, школи та трейлери, повідомляє CNN.

Як повідомляє агентство Reuters, Роббі Майерс, директор управління з надзвичайних ситуацій округу Батлер штату Міссурі, повідомив журналістам, що в окрузі було зруйновано понад 500 будинків, церкву і продуктовий магазин. За його словами, був "повністю знищений парк пересувних будинків".

Губернатор штату Міссісіпі Тейт Рівз повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі X, що в штаті зафіксовано шість смертей - одна в окрузі Ковінгтон, дві в окрузі Джефф Девіс і три в окрузі Уолтолл. За попередніми оцінками, 29 осіб отримали поранення по всьому штату і 21 округ зазнав руйнувань від шторму, сказав Рівз. В Арканзасі, за даними Департаменту з питань надзвичайних ситуацій штату, три людини загинули, а 32 отримали поранення.

Двадцять шість торнадо були зареєстровані, але не підтверджені, пізно ввечері в п'ятницю і рано в суботу, коли система низького тиску викликала потужні грози в деяких частинах Арканзасу, Іллінойсу, Міссісіпі і Міссурі, повідомив Девід Рот, метеоролог з Центру прогнозування погоди Національної метеорологічної служби США.

За даними Центру прогнозування погоди, у неділю для частини південно-східної Джорджії, східної Південної Кароліни та південно-східної Північної Кароліни діє штормове попередження. Воно поширюється на Саванну, Колумбію, Чарльстон, Міртл-Біч та Вілмінгтон.

Центр прогнозування попередив, що це несе "більший ризик пошкодження вітром, а також загрозу виникнення кількох торнадо". Сильні грози в Джорджії та Південній Кароліні будуть переміщатися через територію спостереження до початку неділі в другій половині дня, збільшуючи ризик цих загроз. Основними загрозами будуть руйнівний вітер, кілька торнадо і град.