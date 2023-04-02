Щонайменше 17 людей стали жертвами торнадо в кількох штатах США

Кількість загиблих через руйнівні торнадо в декількох штатах США сягнула 17 людей, повідомляє CNN з посиланням на місцеву владу.

За даними телеканалу, в суботу в окрузі Мак-Нері штату Теннессі повідомили про смерть сімох людей.

Напередодні влада Арканзасу повідомила про п'ятьох загиблих: четверо в місті Вінн і один у Норт-Літл-Році.

Стихія забрала життя трьох людей в Індіані, повідомили у місцевій поліції. Крім того, один помер у ніч на суботу в Алабамі й один - у Міссісіпі.

Десятки людей постраждали і госпіталізовані. Завдано значної шкоди інфраструктурі, житловим будинкам і автомобілям.

Раніше в суботу CNN повідомив, що понад 450 тис. домогосподарств і виробничих приміщень знеструмлені після сильного погіршення погоди в десяти штатах центральної частини США.

Найбільш складна ситуація в Індіані, де без енергопостачання залишилися майже 100 тис. споживачів. Значно постраждали штати Міннесота (84 тис. споживачів), Огайо (майже 60 тис. споживачів), Арканзас та Іллінойс (по 55 тис. споживачів).

За даними місцевої влади, у п'ятницю на низку штатів центральної частини США обрушилися торнадо. Згідно з попередніми даними, понад 50 торнадо різної інтенсивності в штатах Іллінойс, Арканзас, Айова, Вісконсін, Теннессі та Міссісіпі.