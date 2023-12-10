ЗС України за добу ліквідували 700 окупантів

Сили оборони за добу ліквідували 700 окупантів, 4 танки, 10 бронемашин, 6 артсистем, 28 одиниць авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗС України у фейсбуці в неділю вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.12. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 338820 (+700) осіб, танків - 5636 (+4) од, бойових броньованих машин - 10529 (+10) од, артилерійських систем - 8064 (+6) од, РСЗВ - 919 (+0) од, засоби ППО - 605 (+0) од, літаків - 324 (+0) од, гелікоптерів - 324 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6136 (+0), крилаті ракети - 1586 (+1), кораблі/катери - 22 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 10623 (+25) од, спеціальна техніка - 1162 (+3)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюють.