Окупанти вночі обстріляли чотири громади Сумщини

Російські окупаційні війська в ніч на неділю обстріляли чотири громади Сумської області, повідомляє Сумська ОВА.

"Вночі росіяни здійснили 5 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 14 вибухів. Обстрілу зазнали Краснопільська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Дружбівська громади", - сказано в повідомленні.

У Краснопільській громаді здійснено скидання ВОГ із БПЛА (3 вибухи). По Середино-Будській громаді ворог бив із мінометів (2 вибухи). На територію Зноб-Новгородської громади росіяни скинули 2 міни. А в Дружбівській громаді зафіксовано ворожий обстріл із РСЗВ (7 вибухів).