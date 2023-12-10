Росіяни випустили 264 снаряди по Херсонській області, є жертва і четверо поранених

Російські окупаційні війська за добу випустили 264 снаряди по Херсонській області, є жертва і четверо поранених, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 71 обстріл, випустивши 264 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. 1 людина загинула, ще 4 - дістали поранення", - ідеться в його телеграм-каналі.

Прокудін зазначив, що по Херсону ворог випустив 19 снарядів. Російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, навчальний заклад у Херсоні.