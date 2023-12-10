Події

08:00 10.12.2023

Росіяни випустили 264 снаряди по Херсонській області, є жертва і четверо поранених

1 хв читати
Росіяни випустили 264 снаряди по Херсонській області, є жертва і четверо поранених

Російські окупаційні війська за добу випустили 264 снаряди по Херсонській області, є жертва і четверо поранених, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 71 обстріл, випустивши 264 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. 1 людина загинула, ще 4 - дістали поранення", - ідеться в його телеграм-каналі.

Прокудін зазначив, що по Херсону ворог випустив 19 снарядів. Російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, навчальний заклад у Херсоні.

 

 

 

Теги: #жертва #обстріл #херсонська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:20 09.12.2023
У Херсоні через обстріли поранено двоє людей

У Херсоні через обстріли поранено двоє людей

18:59 09.12.2023
Армія РФ обстріляла центр Херсона, постраждала одна людина

Армія РФ обстріляла центр Херсона, постраждала одна людина

14:08 09.12.2023
У Херсоні внаслідок обстрілу РФ поранено жінку - міськадміністрація

У Херсоні внаслідок обстрілу РФ поранено жінку - міськадміністрація

12:38 09.12.2023
Жителька Степногірська Запорізької області загинула внаслідок обстрілу РФ

Жителька Степногірська Запорізької області загинула внаслідок обстрілу РФ

08:18 09.12.2023
Росіяни випустили 318 снарядів по Херсонській області, одна людина поранена

Росіяни випустили 318 снарядів по Херсонській області, одна людина поранена

18:52 08.12.2023
Через російський обстріл у Нікополі поранено жінку, пошкоджені промпідприємство, 9 приватних будинків і ЛЕП

Через російський обстріл у Нікополі поранено жінку, пошкоджені промпідприємство, 9 приватних будинків і ЛЕП

08:28 08.12.2023
Через російські обстріли за добу в Херсонській області шестеро людей дістали поранення

Через російські обстріли за добу в Херсонській області шестеро людей дістали поранення

13:18 07.12.2023
Унаслідок обстрілу Тягинки постраждали 4 особи – Херсонська ОВА

Унаслідок обстрілу Тягинки постраждали 4 особи – Херсонська ОВА

11:05 07.12.2023
Через російські обстріли на Донеччині поранено чотирьох мирних жителів - ОВА

Через російські обстріли на Донеччині поранено чотирьох мирних жителів - ОВА

08:38 07.12.2023
Росіяни випустили 387 снарядів по Херсонській області

Росіяни випустили 387 снарядів по Херсонській області

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України за добу ліквідували 700 окупантів

Між станціями метро "Деміївська-Либідська" можуть запустити "човниковий рух" поїздів

Ситуація на фронті залишається складною, за добу відбулося 45 бойових зіткнень

Унаслідок ворожого артобстрілу Куп'янська загинули дві жінки -

У небі над Кривим Рогом збили ракету - ОВА

ОСТАННЄ

Шестеро людей загинули внаслідок торнадо у США

Унаслідок ворожих обстрілів на Харківщині загинули два мирні жителі, ще двоє поранені

Між ЗС України та окупантами відбулося 60 бойових зіткнень за добу

Росіяни за добу здійснили ракетний і вісім авіаударів, а також 34 обстріли з РСЗВ

ЗС України за добу ліквідували 700 окупантів

Окупанти вночі обстріляли чотири громади Сумщини

Уламки збитої в Криворізькому районі ракети пошкодили одне з підприємств, постраждалих немає

РФ використовує ракети-приманки для виснаження української ППО

Угорські перевізники погрожують заблокувати кордон з Україною

Російські війська за минулий день обстріляли сім громад Сумської області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА