На Харківщині встановлять 65 модульних захисних споруд

У Харківській області планують встановити 65 модульних укриттів у стратегічно важливих місцях, з яких 11 уже є, їхнє фінансування на 70% здійснюється коштом місцевих бюджетів та на 30% - коштом обласного бюджету, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Загалом плануємо встановити 65 модульних укриттів на території Богодухівського, Ізюмського, Куп'янського та Харківського районів. 11 уже встановили", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, мережа об'єктів буде розміщена біля багатоповерхівок, автовокзалів, ринків, торгових центрів, ЦНАПів та в інших місцях скупчення людей.

"Вартість кожної споруди - 1,9 млн грн. На 70% проєкт фінансується з місцевих бюджетів, ще 30% - участь обласного бюджету в рамках Програми територіальної оборони Харківської області на 2022-2023 роки", - зазначив очільник ОВА.