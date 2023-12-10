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02:46 10.12.2023

Литва розчарована допуском росіян та білорусів до участі в Олімпіаді, а Німеччина закликала МОК до обережності

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Литовський національний олімпійський комітет (ЛНОК) заявляє про своє розчарування рішенням Міжнародного олімпійського комітету (МОК) допустити атлетів із Росії та Білорусі до участі у літніх Олімпійських іграх, а Німеччина закликала ретельно перевіряти кожного окремого спортсмена з цих країн.

"ЛНОК розчарований цим рішенням. Разом з Латвійським, Естонським, з національними комітетами Скандинавських країн ми активно працювали та закликали міжнародні організації не пускати російських та білоруських спортсменів на міжнародні змагання. Наша позиція не змінюється – ми підтримуємо Україну та її спортсменів. Відбір добігає кінця, але ми радитимемося з колегами, з'ясовуватимемо, що можна зробити, щоб на олімпіаду приїхало якнайменше спортсменів із цих країн", – повідомляє видання Delfi з посиланням на прес-реліз ЛНОК.

Зазначається, що ЛНОК має намір робити все можливе, щоб цих спортсменів на святі було якнайменше.

У свою чергу, видання Deutsche Welle з посиланням на міністра внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер зазначає, що спортсмени з Росії та Білорусі, допущені на Олімпіаду, не повинні підтримувати війну в Україні, а світовий спорт має й надалі демонструвати повну солідарність з Києвом.

Фезер закликала ретельно перевіряти кожного окремого спортсмена з цих країн на тлі рішення МОК про допуск росіян та білорусів до участі у Паризькій літній Олімпіаді 2024 року під нейтральним прапором.

"МОК та міжнародним федераціям потрібно домогтися послідовного усунення тих російських та білоруських атлетів, які якимось чином підтримують російську агресивну війну проти України або якось пов'язані з російським урядом та російськими військовими", - заявила вона.

За словами Фезер, неприпустимо, щоб українські спортсмени були змушені змагатися з росіянами, які підтримують агресивну війну Росії проти їхньої країни.

"Україна та український спорт мають і надалі отримувати повну підтримку та солідарність від світового спорту", - наголосила міністр.

Як повідомлялося, виконавча рада Міжнародного олімпійського комітету (МОК) прийняла рішення допустити індивідуальних нейтральних спортсменів із Росії та Білорусі до участі в Олімпійських іграх у Парижі у 2024 році, повідомляється на сайті організації у п'ятницю.

Раніше міністерство закордонних справ України вирішило помилковим рішення Виконавчого комітету Міжнародного олімпійського комітету дозволити російським і білоруським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях у нейтральному статусі.

А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав усіх партнерів рішуче засудити ганебне рішення Міжнародного олімпійського комітету, яке підриває олімпійські засади.

Теги: #мок #світ #росія #олімпіада #реакція

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