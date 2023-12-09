Зеленський уперше зустрівся з прем'єром Кабо-Верде і подякував йому за підтримку ініціативи "Grain from Ukraine"

Президент України Володимир Зеленський уперше зустрівся з прем'єр-міністром Республіки Кабо-Верде Жозе Уліссешу Коррея-і-Сілвою та подякував за підтримку ініціативи "Grain from Ukraine".

"Дорогою до Аргентини зустрівся з прем'єр-міністром Республіки Кабо-Верде. Ця зустріч стала першою в історії двосторонніх відносин між нашими країнами", - ідеться в телеграм-каналі Зеленського.

Глава української держави зазначив, що "голос Кабо-Верде - це голос демократії, який допомагає нам на майданчику ООН, підтримує резолюції, які дуже важливі для України".

"Я дякую прем'єр-міністру Жозе Уліссешу Коррея-і-Сілві за підтримку гуманітарної ініціативи "Grain from Ukraine", - зазначив Зеленський.

Також він запросив прем'єр-міністра Кабо-Верде долучитися до імплементації української Формули миру.