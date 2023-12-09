Події

22:00 09.12.2023

Зеленський уперше зустрівся з прем'єром Кабо-Верде і подякував йому за підтримку ініціативи "Grain from Ukraine"

1 хв читати

Президент України Володимир Зеленський уперше зустрівся з прем'єр-міністром Республіки Кабо-Верде Жозе Уліссешу Коррея-і-Сілвою та подякував за підтримку ініціативи "Grain from Ukraine".

"Дорогою до Аргентини зустрівся з прем'єр-міністром Республіки Кабо-Верде. Ця зустріч стала першою в історії двосторонніх відносин між нашими країнами", - ідеться в телеграм-каналі Зеленського.

Глава української держави зазначив, що "голос Кабо-Верде - це голос демократії, який допомагає нам на майданчику ООН, підтримує резолюції, які дуже важливі для України".

"Я дякую прем'єр-міністру Жозе Уліссешу Коррея-і-Сілві за підтримку гуманітарної ініціативи "Grain from Ukraine", - зазначив Зеленський.

Також він запросив прем'єр-міністра Кабо-Верде долучитися до імплементації української Формули миру.

 

 

 

Теги: #премєр #кабо_верде #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:50 08.12.2023
Із Сектора Гази вивезено ще 40 громадян України

Із Сектора Гази вивезено ще 40 громадян України

21:45 08.12.2023
Зеленський очікує, що ухвалення Радою євроінтеграційних законів буде оцінено лідерами Євросоюзу

Зеленський очікує, що ухвалення Радою євроінтеграційних законів буде оцінено лідерами Євросоюзу

19:25 08.12.2023
Зеленський підписав зміни до законів, що стосуються прав нацменшин, з урахуванням рекомендацій експертів Ради Європи

Зеленський підписав зміни до законів, що стосуються прав нацменшин, з урахуванням рекомендацій експертів Ради Європи

19:13 08.12.2023
Президент підписав закон про збільшення штату НАБУ до 1 тис. осіб

Президент підписав закон про збільшення штату НАБУ до 1 тис. осіб

19:09 08.12.2023
Президент підписав закон про посилення самостійності та незалежності САП

Президент підписав закон про посилення самостійності та незалежності САП

15:36 08.12.2023
Зеленський у розмові з прем'єркою Естонії наголосив на важливості зміцнення української ППО

Зеленський у розмові з прем'єркою Естонії наголосив на важливості зміцнення української ППО

21:31 07.12.2023
Платформа United24 зібрала понад 500 млн доларів

Платформа United24 зібрала понад 500 млн доларів

21:17 07.12.2023
Зеленський подякував Японії за підтримку України

Зеленський подякував Японії за підтримку України

18:42 07.12.2023
Зеленський і представники єврейського духовенства взяли участь у церемонії запалювання ханукальних свічок

Зеленський і представники єврейського духовенства взяли участь у церемонії запалювання ханукальних свічок

00:26 07.12.2023
Важливо відкривати в регіонах нові "школи супергероїв"

Важливо відкривати в регіонах нові "школи супергероїв"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Між станціями метро "Деміївська-Либідська" можуть запустити "човниковий рух" поїздів

Ситуація на фронті залишається складною, за добу відбулося 45 бойових зіткнень

Унаслідок ворожого артобстрілу Куп'янська загинули дві жінки -

У небі над Кривим Рогом збили ракету - ОВА

Боротьба за повернення українських журналістів із полону РФ буде серед пріоритетів комітету Ради зі свободи слова - Юрчишин

ОСТАННЄ

Жодних передумов для блекаутів немає, проте атаки РФ можуть все змінити

Офіс генпрокурора встановив компанію, яка виробляє "шахеди" для РФ

Між станціями метро "Деміївська-Либідська" можуть запустити "човниковий рух" поїздів

Рада ЄС на наступному засіданні обговорить безпекові зобов'язання перед Україною

Росіяни завдали ракетного і п'ять авіаударів

Із укриття Авдіївського коксохіму евакуйовано останніх цивільних осіб

Ситуація на фронті залишається складною, за добу відбулося 45 бойових зіткнень

Унаслідок ворожого артобстрілу Куп'янська загинули дві жінки -

У Херсоні через обстріли поранено двоє людей

Нардеп Юрчишин: Ефективність телемарафону - під питанням

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА