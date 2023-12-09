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19:00 09.12.2023

Рада дала НБУ рік відстрочки на запуск адмінпроцедури і дозволила дарувати майно Міністерству оборони

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Рада дала НБУ рік відстрочки на запуск адмінпроцедури і дозволила дарувати майно Міністерству оборони

Верховна Рада в суботу 255 голосами ухвалила законопроєкт 10023, який дозволяє Національному банку України безоплатно передавати Міністерству оборони нерухоме та пов'язане з ним майно, отримане в рахунок погашення боргу за наданими банкам кредитами на підтримку ліквідності.

"Такий механізм дасть змогу державі отримати додаткові можливості, пов'язані із забезпеченням військовослужбовців Збройних сил України належними місцями для дислокації, відпочинку та відновлення, а також зі зберіганням, ремонтом і вдосконаленням техніки та обладнання, що частково забезпечить потреби держави у відсічі збройної агресії проти України", - ідеться в пояснювальній записці до документа.

Водночас, як повідомила під час обговорення законопроєкту народна депутатка Ніна Южаніна (фракція "Європейська солідарність"), під час підготовки документа до ухвалення до нього було додано ще одну норму - про річне відтермінування на впровадження Нацбанком норм закону "Про адміністративну процедуру".

"Відповідно до закону "Про адміністративну процедуру" Нацбанк здійснює функцію публічної адміністрації. Що це таке? Це внутрішня апеляційна процедура досудового адміністративного оскарження для всіх державних органів. І згідно зі статтею 100 подання скарги зупиняє виконання заходів впливу до завершення її розгляду. Зараз цим проєктом Національний банк виводить себе з цієї процедури на один рік до 1 січня 2025 року", - пояснила Южаніна.

 

Теги: #закон #міноборони #майно

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