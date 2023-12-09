На Харківщині встановлять 65 модульних укриттів поблизу місць скупчення людей, уже встановлено 11 - ОВА

У громадах Харківської області коштом бюджетів різних рівнів встановлюють модульні захисні споруди, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Мережу об'єктів розміщуємо біля багатоповерхівок, автовокзалів, ринків, торговельних центрів, ЦНАПів та в інших місцях скупчення людей. Загалом плануємо встановити 65 модульних укриттів на території Богодухівського, Ізюмського, Куп'янського та Харківського районів. 11 уже встановили", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

За його словами, вартість кожної споруди - 1,9 млн грн. На 70% проєкт фінансується з місцевих бюджетів, ще 30% - коштом обласного бюджету в рамках Програми територіальної оборони Харківської області на 2022-2023 роки.