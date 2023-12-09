Події

16:51 09.12.2023

На Харківщині встановлять 65 модульних укриттів поблизу місць скупчення людей, уже встановлено 11 - ОВА

1 хв читати

У громадах Харківської області коштом бюджетів різних рівнів встановлюють модульні захисні споруди, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Мережу об'єктів розміщуємо біля багатоповерхівок, автовокзалів, ринків, торговельних центрів, ЦНАПів та в інших місцях скупчення людей. Загалом плануємо встановити 65 модульних укриттів на території Богодухівського, Ізюмського, Куп'янського та Харківського районів. 11 уже встановили", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

За його словами, вартість кожної споруди - 1,9 млн грн. На 70% проєкт фінансується з місцевих бюджетів, ще 30% - коштом обласного бюджету в рамках Програми територіальної оборони Харківської області на 2022-2023 роки.

 

Теги: #укриття #харківська_область #модульні

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:12 09.12.2023
Закриті станції Київського метро використовуватимуть як укриття під час повітряної тривоги - комісія

Закриті станції Київського метро використовуватимуть як укриття під час повітряної тривоги - комісія

09:14 09.12.2023
Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, є пошкодження - голова ОВА

Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, є пошкодження - голова ОВА

08:29 08.12.2023
На Харківщині за добу внаслідок ворожих обстрілів поранено п'ятьох мирних мешканців

На Харківщині за добу внаслідок ворожих обстрілів поранено п'ятьох мирних мешканців

09:43 07.12.2023
На Харківщині внаслідок ДТП 6 людей загинули, 5 постраждали - ДСНС

На Харківщині внаслідок ДТП 6 людей загинули, 5 постраждали - ДСНС

08:43 07.12.2023
Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, поранені дві мирні мешканки

Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, поранені дві мирні мешканки

12:45 06.12.2023
Окупанти обстріляли село на Харківщині, поранено двох мирних жительок

Окупанти обстріляли село на Харківщині, поранено двох мирних жительок

08:35 06.12.2023
На Харківщині через ворожі обстріли понад 250 абонентів без газу, майже 1450 без світла

На Харківщині через ворожі обстріли понад 250 абонентів без газу, майже 1450 без світла

15:36 05.12.2023
Унаслідок ворожого артобстрілу Козачої Лопані зруйновано медамбулаторію та пошкоджено газопровід, у селищі немає світла - голова МВА

Унаслідок ворожого артобстрілу Козачої Лопані зруйновано медамбулаторію та пошкоджено газопровід, у селищі немає світла - голова МВА

08:44 05.12.2023
Унаслідок вечірньої атаки дронів у Чугуєві та Боровій є руйнування, мирний житель дістав вибухову травму

Унаслідок вечірньої атаки дронів у Чугуєві та Боровій є руйнування, мирний житель дістав вибухову травму

21:55 04.12.2023
Окупанти завдали ударів БПЛА по об'єктах цивільної інфраструктури Харківщини, виникли пожежі

Окупанти завдали ударів БПЛА по об'єктах цивільної інфраструктури Харківщини, виникли пожежі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Боротьба за повернення українських журналістів із полону РФ буде серед пріоритетів комітету Ради зі свободи слова - Юрчишин

Юрчишин про відновлення доступу журналістів до кулуарів та онлайн-трансляції засідань Ради: Зроблю все, що в моїх силах

Закриті станції Київського метро використовуватимуть як укриття під час повітряної тривоги - комісія

Рада закликала Європейську раду ухвалити рішення про початок переговорів про вступ України до Євросоюзу

Готуються напрацювання на 2024 рік, щоб РФ назавжди пішла з Криму - глава Міноборони України

ОСТАННЄ

Боротьба за повернення українських журналістів із полону РФ буде серед пріоритетів комітету Ради зі свободи слова - Юрчишин

Армія США отримала першу партію високоточних оперативно-тактичних ракет PrSM

Єрмак провів зустріч з Олександром Соросом

У Києві відбулася перша установча зустріч Міжнародної коаліції країн за повернення українських дітей

Рада ухвалила закон про криміналізацію контрабанди

Демонтаж пам'ятника Щорсу в Києві тривав 6 годин

У Херсоні внаслідок обстрілу РФ поранено жінку - міськадміністрація

Юрчишин про відновлення доступу журналістів до кулуарів та онлайн-трансляції засідань Ради: Зроблю все, що в моїх силах

Рада має намір ввести штраф за порушення комендантської години

Рада розширила перелік осіб, які мають право отримувати одноразову грошову допомогу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА