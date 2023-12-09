Боротьба за повернення українських журналістів із полону РФ буде серед пріоритетів комітету Ради зі свободи слова - Юрчишин

Боротьба за повернення українських журналістів із російського полону стане одним із пріоритетів роботи комітету Верховної Ради з питань свободи слова, заявив його новопризначений голова Ярослав Юрчишин (фракція "Голос").

"Серед топпріоритетів у діяльності комітету буде боротьба за повернення українських журналістів, які перебувають у російському полоні. Оскільки вони не є комбатантами і, за всіма правилами цивілізованої війни, в принципі, не повинні там бути. Але ми розуміємо, з ким маємо справу, і тому потрібно буде задіяти "Репортерів без кордонів", міжнародні структури, йти юридичними шляхами, залучати нашого уповноваженого з прав людини, - будемо це робити", - розповів Юрчишин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в суботу.

Водночас він вважає за необхідне посилити й парламентський контроль за розслідуваннями нападів на представників ЗМІ.

"У рамках співпраці з правоохоронними органами слід привертати більше уваги до таких випадків. Нещодавні напади на Михайла Ткача з "Української правди" чи булінг Наталії Лігачової - це неприйнятні явища, на які держава має реагувати. І тут важлива адекватна реакція органів влади, правоохоронних органів, щоб не кортіло. У журналістів мають бути гарантії робити свою справу якісно і безпечно навіть в умовах воєнного стану, який зараз в Україні", - пояснив нардеп.

На новій посаді Юрчишин має намір "більше заглибитися в проблематику сфери, а вже надалі напрацьовувати конкретні заходи".

"Першочерговий і головний план - це налагодити контакт із ключовими групами, зацікавленими в просуванні принципу свободи слова. Це і об'єднання журналістів, і редакції телеканалів, видань, і уповноважений з прав людини (щодо доступу до інформації), і Міністерство освіти України (формування курсу з медіаграмотності, оскільки з фейками російської пропаганди - величезна проблема). З Міністерством оборони необхідно напрацювати адекватну систему акредитації та допуску журналістів - як українських, так і іноземних - на прифронтові території", - зауважив парламентарій.

За його словами, наразі є нарікання щодо балансу інформації та рівного доступу до неї з боку різних медіа, "тому необхідно шукати ефективні шляхи вирішення такої проблеми".

Крім того, Юрчишин нагадав, що нинішнє скликання Верховної Ради суттєво обмежило повноваження комітету з питань свободи слова, передавши більшу частину з них до предмета відання комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, тож "роботу вестимемо за двома напрямами: спільна діяльність з комітетом з гуманітарної політики та формування довіри, щоб ставити питання про повернення повноважень".

Кількісно комітет з питань свободи слова - найменший у Раді з найменшою кількістю підготовлених законопроєктів. Нині до нього входять четверо народних депутатів, включно з обвинуваченим у державній зраді Нестором Шуфричем. Відповідаючи на запитання кореспондента "Інтерфакс-Україна" про можливість розширити склад комітету, його новообраний голова сказав: "У планах, звичайно, це є. Але знову ж таки, плани планам - різниця. Необхідно, щоб ці плани були підтримані більшістю голосів у Верховній Раді".

Юрчишин бачить послідовність дій такою, що спершу слід показати якість роботи з урахуванням уже наявних повноважень і кількості членів комітету, перезапустити Громадську раду при ньому, залучити журналістське середовище до співпраці, а вже після цього порушувати питання про повернення і розширення функцій.

"Потрібно буде попрацювати адміністративно, щоб наповнити повноваження конкретним змістом", - наголосив депутат.

Як повідомлялося, 9 грудня Верховна Рада призначила Юрчишина головою комітету з питань свободи слова.