Події

16:05 09.12.2023

Армія США отримала першу партію високоточних оперативно-тактичних ракет PrSM

1 хв читати
Армія США отримала першу партію високоточних оперативно-тактичних ракет PrSM

Американські сухопутні війська отримали першу партію високоточних оперативно-тактичних ракет PrSM (Precision Strike Missile) з дальністю дії понад 400 км, повідомила Армія США.

За розсекреченими даними програми закупівель Пентагону, ракета, створювана корпорацією Lockheed Martin, має дальність дії 500 км. У перспективі її планується збільшити до 630 км.

Пентагон планує закупити щонайменше 4 тис. таких ракет. PrSM у майбутньому має прийти на зміну ракеті ATACMS з дальністю 300 км, що стоїть на озброєнні Армії США.

Ракети PrSM встановлюватимуть на вже наявні універсальні мобільні пускові установки, такі як M270 (на гусеничній базі) і HIMARS M142 (на колісному шасі). Кожна мобільна пускова установка може нести дві ракети PrSM. 

Теги: #сша #армія #prsm

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:34 09.12.2023
Умєров запросив генерального інспектора Міноборони США відвідати Київ

Умєров запросив генерального інспектора Міноборони США відвідати Київ

08:09 09.12.2023
США наклали вето на рішення Радбезу ООН щодо негайного припинення вогню в Газі

США наклали вето на рішення Радбезу ООН щодо негайного припинення вогню в Газі

07:48 09.12.2023
Фахівці NASA повернули до роботи телескоп Hubble

Фахівці NASA повернули до роботи телескоп Hubble

18:35 08.12.2023
Блінкен: Допомога Україні дала зростання американської економіки

Блінкен: Допомога Україні дала зростання американської економіки

09:45 08.12.2023
США сподіваються, що допомога Україні створить вигідні умови для її переговорів із Росією до кінця 2024 року, - чиновник

США сподіваються, що допомога Україні створить вигідні умови для її переговорів із Росією до кінця 2024 року, - чиновник

02:11 08.12.2023
Україна просить у США сучасні системи ППО, винищувачі F-18 і вертольоти - ЗМІ

Україна просить у США сучасні системи ППО, винищувачі F-18 і вертольоти - ЗМІ

01:31 08.12.2023
Кемерон закликав Конгрес США схвалити фінансову підтримку України

Кемерон закликав Конгрес США схвалити фінансову підтримку України

22:59 07.12.2023
США можуть гарантувати надання військової допомоги Україні ще протягом кількох тижнів - Кірбі

США можуть гарантувати надання військової допомоги Україні ще протягом кількох тижнів - Кірбі

21:46 07.12.2023
РФ має припинити атакувати українську зернову інфраструктуру і загрожувати кораблям із зерном - посольство США в Румунії

РФ має припинити атакувати українську зернову інфраструктуру і загрожувати кораблям із зерном - посольство США в Румунії

18:14 07.12.2023
Україна та США підписали Меморандум про спільне виробництво в оборонній промисловості

Україна та США підписали Меморандум про спільне виробництво в оборонній промисловості

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Боротьба за повернення українських журналістів із полону РФ буде серед пріоритетів комітету Ради зі свободи слова - Юрчишин

Юрчишин про відновлення доступу журналістів до кулуарів та онлайн-трансляції засідань Ради: Зроблю все, що в моїх силах

Закриті станції Київського метро використовуватимуть як укриття під час повітряної тривоги - комісія

Рада закликала Європейську раду ухвалити рішення про початок переговорів про вступ України до Євросоюзу

Готуються напрацювання на 2024 рік, щоб РФ назавжди пішла з Криму - глава Міноборони України

ОСТАННЄ

На Харківщині встановлять 65 модульних укриттів поблизу місць скупчення людей, уже встановлено 11 - ОВА

Боротьба за повернення українських журналістів із полону РФ буде серед пріоритетів комітету Ради зі свободи слова - Юрчишин

Єрмак провів зустріч з Олександром Соросом

У Києві відбулася перша установча зустріч Міжнародної коаліції країн за повернення українських дітей

Рада ухвалила закон про криміналізацію контрабанди

Демонтаж пам'ятника Щорсу в Києві тривав 6 годин

У Херсоні внаслідок обстрілу РФ поранено жінку - міськадміністрація

Юрчишин про відновлення доступу журналістів до кулуарів та онлайн-трансляції засідань Ради: Зроблю все, що в моїх силах

Рада має намір ввести штраф за порушення комендантської години

Закриті станції Київського метро використовуватимуть як укриття під час повітряної тривоги - комісія

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА