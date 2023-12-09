Армія США отримала першу партію високоточних оперативно-тактичних ракет PrSM

Американські сухопутні війська отримали першу партію високоточних оперативно-тактичних ракет PrSM (Precision Strike Missile) з дальністю дії понад 400 км, повідомила Армія США.

За розсекреченими даними програми закупівель Пентагону, ракета, створювана корпорацією Lockheed Martin, має дальність дії 500 км. У перспективі її планується збільшити до 630 км.

Пентагон планує закупити щонайменше 4 тис. таких ракет. PrSM у майбутньому має прийти на зміну ракеті ATACMS з дальністю 300 км, що стоїть на озброєнні Армії США.

Ракети PrSM встановлюватимуть на вже наявні універсальні мобільні пускові установки, такі як M270 (на гусеничній базі) і HIMARS M142 (на колісному шасі). Кожна мобільна пускова установка може нести дві ракети PrSM.