Події

13:56 09.12.2023

Юрчишин про відновлення доступу журналістів до кулуарів та онлайн-трансляції засідань Ради: Зроблю все, що в моїх силах

1 хв читати
Юрчишин про відновлення доступу журналістів до кулуарів та онлайн-трансляції засідань Ради: Зроблю все, що в моїх силах

Новий голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин (фракція "Голос") заявив, що зробить усе від нього можливе для відновлення доступу журналістів до кулуарів та засідань парламенту і відновлення онлайн-трансляції засідань парламенту.

"Зроблю все, що в моїх силах", - відповів Юрчишин на запитання кореспондента "Інтерфакс-Україна", чи буде він на новій посаді наполягати або сприяти відновленню доступу журналістів до кулуарів і засідань парламенту, а також відновлення онлайн-трансляції засідань парламенту.

Крім того, у Facebook депутат написав, що при ньому буде менше перешкод у журналістській діяльності.

"Напади на журналістів, спроби затулити камери під час зйомок, погрози тощо вважаю категорично неприпустимими. У межах своєї компетенції я відстоюватиму права медійників на доступ до інформації", - написав він.

Також у його пріоритетах будуть питання щодо журналістів у полоні РФ і перешкоджання фейкам.

Теги: #комітет #плани #юрчишин_ярослав

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:11 09.12.2023
Рада призначила Юрчишина головою комітету з питань свободи слова

Рада призначила Юрчишина головою комітету з питань свободи слова

06:54 07.12.2023
McDonald's має намір збільшити кількість ресторанів до 50 тис. до кінця 2027 року

McDonald's має намір збільшити кількість ресторанів до 50 тис. до кінця 2027 року

13:48 06.12.2023
Comfy планує відкрити близько 20 магазинів у 2024 році

Comfy планує відкрити близько 20 магазинів у 2024 році

12:24 06.12.2023
Регламентний комітет рекомендує ВР визначитися шляхом голосування щодо кандидатури нардепа Юрчишина на посаду голови комітету з питань свободи слова

Регламентний комітет рекомендує ВР визначитися шляхом голосування щодо кандидатури нардепа Юрчишина на посаду голови комітету з питань свободи слова

12:03 06.12.2023
Регламентний комітет рекомендував ВР достроково припинити повноваження нардепів Шпенова та Єфімова

Регламентний комітет рекомендував ВР достроково припинити повноваження нардепів Шпенова та Єфімова

20:45 05.12.2023
Профільний комітет рекомендує Раді ухвалити в цілому законопроєкт про позбавлення осіб держнагород

Профільний комітет рекомендує Раді ухвалити в цілому законопроєкт про позбавлення осіб держнагород

21:14 01.12.2023
Ізраїль після операції в Газі має намір створити буферну зону в анклаві

Ізраїль після операції в Газі має намір створити буферну зону в анклаві

12:49 30.11.2023
"Євросолідарність" пропонує Павленка на посаду голови комітету зі свободи слова

"Євросолідарність" пропонує Павленка на посаду голови комітету зі свободи слова

20:34 28.11.2023
У Раді зареєстровано ще один проєкт постанови про відкликання Безуглої з профільного комітету

У Раді зареєстровано ще один проєкт постанови про відкликання Безуглої з профільного комітету

22:09 27.11.2023
Нардеп Кривошеєв пропонує Раді відкликати Безуглу з посади заступника голови комітету з нацбезпеки

Нардеп Кривошеєв пропонує Раді відкликати Безуглу з посади заступника голови комітету з нацбезпеки

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Закриті станції Київського метро використовуватимуть як укриття під час повітряної тривоги - комісія

Рада закликала Європейську раду ухвалити рішення про початок переговорів про вступ України до Євросоюзу

Готуються напрацювання на 2024 рік, щоб РФ назавжди пішла з Криму - глава Міноборони України

У Києві у зв'язку із закриттям кількох станцій метро внесуть зміни в організацію дорожнього руху - глава МВС

Сили оборони за добу ліквідували 900 окупантів

ОСТАННЄ

Рада ухвалила закон про криміналізацію контрабанди

Демонтаж пам'ятника Щорсу в Києві тривав 6 годин

У Херсоні внаслідок обстрілу РФ поранено жінку - міськадміністрація

Рада має намір ввести штраф за порушення комендантської години

Закриті станції Київського метро використовуватимуть як укриття під час повітряної тривоги - комісія

Рада розширила перелік осіб, які мають право отримувати одноразову грошову допомогу

Невеликий сніг, місцями з дощем, та ожеледицю прогнозують синоптики в Україні найближчими днями

Жителька Степногірська Запорізької області загинула внаслідок обстрілу РФ

Умєров запросив генерального інспектора Міноборони США відвідати Київ

Єрмак і баронеса Гелена Кеннеді обговорили кроки для повернення незаконно депортованих українських дітей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА