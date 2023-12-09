Юрчишин про відновлення доступу журналістів до кулуарів та онлайн-трансляції засідань Ради: Зроблю все, що в моїх силах

Новий голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин (фракція "Голос") заявив, що зробить усе від нього можливе для відновлення доступу журналістів до кулуарів та засідань парламенту і відновлення онлайн-трансляції засідань парламенту.

"Зроблю все, що в моїх силах", - відповів Юрчишин на запитання кореспондента "Інтерфакс-Україна", чи буде він на новій посаді наполягати або сприяти відновленню доступу журналістів до кулуарів і засідань парламенту, а також відновлення онлайн-трансляції засідань парламенту.

Крім того, у Facebook депутат написав, що при ньому буде менше перешкод у журналістській діяльності.

"Напади на журналістів, спроби затулити камери під час зйомок, погрози тощо вважаю категорично неприпустимими. У межах своєї компетенції я відстоюватиму права медійників на доступ до інформації", - написав він.

Також у його пріоритетах будуть питання щодо журналістів у полоні РФ і перешкоджання фейкам.