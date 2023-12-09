Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, є пошкодження - голова ОВА

За минулу добу артилерійського та мінометного обстрілу російських окупаційних військ зазнали понад 17 населених пунктів Богодухівського, Харківського, Лозівського та Куп'янського районів Харківської області, ще низка населених пунктів зазнала авіаударів, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"У селі Царедарівка Лозівського району внаслідок удару КАБом горів магазин, пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає. О 8:40 у с. Моначинівка Куп'янського району внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок та об'єкт критичної інфраструктури. Відключено від газопостачання 37 абонентів, триває робота з підключення", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.