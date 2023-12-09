Події

09:14 09.12.2023

Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, є пошкодження - голова ОВА

1 хв читати
Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, є пошкодження - голова ОВА

За минулу добу артилерійського та мінометного обстрілу російських окупаційних військ зазнали понад 17 населених пунктів Богодухівського, Харківського, Лозівського та Куп'янського районів Харківської області, ще низка населених пунктів зазнала авіаударів, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"У селі Царедарівка Лозівського району внаслідок удару КАБом горів магазин, пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає. О 8:40 у с. Моначинівка Куп'янського району внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок та об'єкт критичної інфраструктури. Відключено від газопостачання 37 абонентів, триває робота з підключення", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Теги: #харківська_область #авіаудари

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:29 08.12.2023
На Харківщині за добу внаслідок ворожих обстрілів поранено п'ятьох мирних мешканців

На Харківщині за добу внаслідок ворожих обстрілів поранено п'ятьох мирних мешканців

09:43 07.12.2023
На Харківщині внаслідок ДТП 6 людей загинули, 5 постраждали - ДСНС

На Харківщині внаслідок ДТП 6 людей загинули, 5 постраждали - ДСНС

08:43 07.12.2023
Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, поранені дві мирні мешканки

Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, поранені дві мирні мешканки

12:45 06.12.2023
Окупанти обстріляли село на Харківщині, поранено двох мирних жительок

Окупанти обстріляли село на Харківщині, поранено двох мирних жительок

08:35 06.12.2023
На Харківщині через ворожі обстріли понад 250 абонентів без газу, майже 1450 без світла

На Харківщині через ворожі обстріли понад 250 абонентів без газу, майже 1450 без світла

15:36 05.12.2023
Унаслідок ворожого артобстрілу Козачої Лопані зруйновано медамбулаторію та пошкоджено газопровід, у селищі немає світла - голова МВА

Унаслідок ворожого артобстрілу Козачої Лопані зруйновано медамбулаторію та пошкоджено газопровід, у селищі немає світла - голова МВА

08:44 05.12.2023
Унаслідок вечірньої атаки дронів у Чугуєві та Боровій є руйнування, мирний житель дістав вибухову травму

Унаслідок вечірньої атаки дронів у Чугуєві та Боровій є руйнування, мирний житель дістав вибухову травму

21:55 04.12.2023
Окупанти завдали ударів БПЛА по об'єктах цивільної інфраструктури Харківщини, виникли пожежі

Окупанти завдали ударів БПЛА по об'єктах цивільної інфраструктури Харківщини, виникли пожежі

08:46 04.12.2023
Окупанти обстріляли півтора десятка населених пунктів на Харківщині

Окупанти обстріляли півтора десятка населених пунктів на Харківщині

08:34 03.12.2023
Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, є руйнування

Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, є руйнування

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони за добу ліквідували 900 окупантів

Шмигаль доручив 9 грудня провести засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки щодо ситуації у київському метрополітені.

Із Сектора Гази вивезено ще 40 громадян України

Зеленський очікує, що ухвалення Радою євроінтеграційних законів буде оцінено лідерами Євросоюзу

Завдання нашої держави взимку не дати ворогу перехопити ініціативу і укріпитися

ОСТАННЄ

Раді пропонують знизити мінімальний кількісний склад у групах і фракціях

У Запорізькій області ворожих обстрілів зазнали 17 населених пунктів, одна людина загинула

Окупанти атакували Нікополь важкою артилерією, жертв немає

Росіяни випустили 318 снарядів по Херсонській області, одна людина поранена

РФ вивела на бойове чергування в Чорне море один корабель, носії "Калібрів" відсутні

У Києві триває демонтаж пам'ятника Щорсу

США наклали вето на рішення Радбезу ООН щодо негайного припинення вогню в Газі

Сили оборони за добу ліквідували 900 окупантів

За добу відбулося 95 бойових зіткнень, Сили оборони відбили 35 атак противника на авдіївському напрямку

Окупанти за добу здійснили 28 ракетних і 27 авіаударів, а також 59 обстрілів із РСЗВ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА