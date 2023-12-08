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21:45 08.12.2023

Зеленський очікує, що ухвалення Радою євроінтеграційних законів буде оцінено лідерами Євросоюзу

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Зеленський очікує, що ухвалення Радою євроінтеграційних законів буде оцінено лідерами Євросоюзу

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що ухвалення євроінтеграційних законів Верховною Радою буде гідно оцінено лідерами Євросоюзу.

"Сьогодні, Верховна Рада України ухвалила необхідні закони відповідно до рекомендацій Єврокомісії у сферах антикорупції та прав національних меншин. Враховано висновки Венеційської комісії – конкретно щодо національних спільнот. Очікуємо, що зусилля України будуть належним чином оцінені лідерами Євросоюзу і відповідні європейські обіцянки Україні будуть виконані. ", - сказав він у відеозверненні в п'ятницю.

"У нас було сім рекомендацій – ми зробили все, чого від нас чекали на грудень. І ми продовжуємо нашу активну зовнішньополітичну роботу, щоб наблизити позитив для України і щодо оборони, і щодо макрофіну, і щодо політичної та мотиваційної сили", - сказав він.

За словами Зеленського, "кожен, хто захищає свободу, потребує відчуття, що він чи вона не наодинці. Вільний світ має бути об’єднаним. І, щоб бути справді успішною, Україна має бути донором єднання. Кожен наш зовнішньополітичний крок спрямований саме на це".

 

 

Теги: #рада #єс #зеленський

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