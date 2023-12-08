Події

19:29 08.12.2023

Польські ВМС посилять вертольотами для протичовнової боротьби

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Польські ВМС посилять вертольотами для протичовнової боротьби

Польські військово-морські сили поповняться вертольотами AW101 для протичовнової боротьби, повідомила в п'ятницю пресслужба Міністерства національної оборони Польщі.

"8 грудня цього року розпочалася передача вертольотів AW101, призначених для протичовнової боротьби", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що контракт, укладений між Агентством з озброєння та підприємством-виробником PZL-Swidnik, передбачає постачання чотирьох вертольотів разом із пакетом матеріально-технічного забезпечення та навчання, включно із запасом запасних і витратних частин, обладнанням для наземного забезпечення вертольотів, комплексною підготовкою пілотів і технічного персоналу.

"Вертольоти AW101 виконуватимуть завдання боротьби з підводними човнами в зоні відповідальності ВМС Польщі й забезпечуватимуть судноплавство на морських шляхах сполучення, захищатимуть порти й прибережні комунікації", - йдеться в повідомленні польського Міноборони.

"Оснащення вертольотів медичним обладнанням також дасть змогу здійснювати військові бойові пошуково-рятувальні операції", - додали там.

Теги: #вмс #польща #міноборони #озброєння

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