Зеленський підписав зміни до законів, що стосуються прав нацменшин, з урахуванням рекомендацій експертів Ради Європи

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про внесення змін до законів, що стосуються прав нацменшин, з урахуванням рекомендацій експертів Ради Європи.

Як зазначено в картці відповідного законопроєкту №10288-1, розміщеній на сайті Верховної Ради, документ повернуто до парламенту з підписом глави держави 8 грудня.

Законопроєкт вносить зміни до законів "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про вищу освіту", "Про освіту", "Про забезпечення функціонування української мови як державної", "Про повну загальну середню освіту", "Про національні меншини (громади) України", "Про медіа".

Згідно із законопроєктом, заклади вищої освіти приватної форми власності мають право вільного вибору мови навчання, яка є офіційною мовою Європейського Союзу, із забезпеченням при цьому вивчення державної мови як окремої навчальної дисципліни.

Законопроєкт гарантує право на використання мови відповідної національної меншини в освітньому процесі поряд із державною мовою.

Згідно з документом, особи, які належать до національних меншин України, мови яких є офіційними мовами ЄС, і почали здобувати загальну середню освіту до 1 вересня 2018 року мовою відповідної національної меншини, мають право продовжувати навчання цією мовою.

Як наголошується в пояснювальній записці до законопроєкту, обмеження щодо мов національних меншин (спільнот), які є державною (офіційною) мовою держави, визнаної Верховною Радою державою-агресором або державою-окупантом, переносяться із прикінцевих та перехідних положень законів України до тіла документів, у зв'язку із чим не мають часових рамок.

Ухвалення законопроєкту №10288-1 є однією з рекомендацій Європейської комісії, виконання якої необхідне для початку переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу.