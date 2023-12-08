Події

18:52 08.12.2023

Через російський обстріл у Нікополі поранено жінку, пошкоджені промпідприємство, 9 приватних будинків і ЛЕП

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Унаслідок обстрілу російськими військами Нікополя поранено жінку, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації.

"Ворог переключився на Нікополь. Із самого ранку тричі бив по місту з важкої артилерії. Осколкові поранення отримала 86-річна жінка. Її ушпиталили в стані середньої тяжкості", - написав він у телеграм-каналі в п'ятницю ввечері.

За даними Лисака, пошкоджено промислове підприємство, 9 приватних будинків, 8 господарських будівель, трактор, газопроводи та лінію електропередач.

Він додав, що через негоду в Дніпропетровській області без світла залишилися понад 11 тис. родин. Майже для 7 тис. електрику вже відновили. Ремонтні бригади продовжують роботу. 

Теги: #обстріл #нікополь

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