Через російський обстріл у Нікополі поранено жінку, пошкоджені промпідприємство, 9 приватних будинків і ЛЕП

Унаслідок обстрілу російськими військами Нікополя поранено жінку, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації.

"Ворог переключився на Нікополь. Із самого ранку тричі бив по місту з важкої артилерії. Осколкові поранення отримала 86-річна жінка. Її ушпиталили в стані середньої тяжкості", - написав він у телеграм-каналі в п'ятницю ввечері.

За даними Лисака, пошкоджено промислове підприємство, 9 приватних будинків, 8 господарських будівель, трактор, газопроводи та лінію електропередач.

Він додав, що через негоду в Дніпропетровській області без світла залишилися понад 11 тис. родин. Майже для 7 тис. електрику вже відновили. Ремонтні бригади продовжують роботу.