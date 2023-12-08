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18:12 08.12.2023

ТЧХУ закликає не допускати неправомірного використання емблем Міжнародного руху Червоного Хреста

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ТЧХУ закликає не допускати неправомірного використання емблем Міжнародного руху Червоного Хреста

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) закликає не допускати неправомірного використання емблем Міжнародного руху Червоного Хреста - Червоного хреста, Червоного півмісяця і Червоного кристала.

"Український Червоний Хрест із дванадцятьма національними товариствами Червоного Хреста проводять одноденну міжнародну кампанію захисту емблеми у соціальних мережах... Національні товариства наголошують на важливості емблеми Червоного Хреста та регламентації використання розпізнавальних емблем. Ми закликаємо запобігати будь-якому неправомірному використанню емблеми", - написало ТЧХУ у фейсбуці в п'ятницю.

У повідомленні наголошується, що за час повномасштабної агресії Російської Федерації проти України ТЧХУ зіткнулося з понад 100 випадками неправомірного використання емблеми. Часто емблеми неправомірно розміщують на транспортних засобах іноземні організації, які надають гуманітарну або волонтерську допомогу, проводять евакуацію людей, рятують тварин.

В Українському Червоному Хресті нагадали, що неправомірне використання емблеми під час збройного конфлікту може послабити її захисну цінність, "поставити під загрозу життя тих, хто уповноважений використовувати емблему задля захисту під час надання медичної допомоги, обмежити безпечний доступ для персоналу руху або перешкодити доставці гуманітарної допомоги".

Червоний хрест, Червоний півмісяць і Червоний кристал є емблемами Міжнародного Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.

"Червоний хрест, Червоний півмісяць і Червоний кристал є міжнародно визнаними символами нейтралітету та захисту під час збройного конфлікту. Цей захист поширюється на медичний та релігійний персонал збройних сил або вказує на приналежність осіб або об'єктів до Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця", - наголосили в ТЧХУ.

 

Теги: #символіка #тчху

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