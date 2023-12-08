Ідентифіковано всіх членів сім'ї, вбитої російською ракетою в Новогродівці Донецької області

Міністерство внутрішніх справ України повідомляє про завершення пошукових робіт у Новогродівці Донецької області на місці удару російської ракети.

"Донеччина. Пошукові роботи в Новогродівці завершені. Криміналісти ідентифікували всіх членів родини, яку вбила російська ракета", - йдеться в повідомленні МВС України в п'ятницю.

У повідомленні зазначено, що один зі знайдених на місці обстрілу фрагментів тіла належить 33-річній жінці, яку шукали тиждень.

"Особу загиблої встановили за допомогою ДНК-аналізу. Раніше поліцейські ідентифікували її чоловіка та 8-річну доньку", - повідомляють у МВС.

Згідно з повідомленням, унаслідок ракетного удару ворога загинули чотири людини - молода сім'я та 62-річний чоловік.

Раніше повідомлялося, що внаслідок нічної ракетної атаки 30 листопада в Новогродівці від прямого влучення в триповерховий житловий будинок один із під'їздів повністю зруйновано. Поранення різного ступеня тяжкості дістали п'ятеро дорослих та одна дитина.

Пізніше з'явилася інформація про п'ятьох загиблих, тіла яких знайдено під час розбору завалів будинку, серед них - одна дитина, 8-річна дівчинка.