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09:46 13.05.2024

ГУР ідентифікувало російських льотчиків, які обстрілюють територію України з літаків Ту-95МС і Ту-160

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ГУР ідентифікувало російських льотчиків, які обстрілюють територію України з літаків Ту-95МС і Ту-160

Фахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України з'ясували імена російських пілотів, які обстрілюють територію України крилатими ракетами з літаків Ту-95МС і Ту-160, у списку 31 льотчик, двоє з яких ліквідовані, повідомляє ГУР у понеділок.

"Оперативники та аналітики Головного управління розвідки Міністерства оборони України ідентифікували особовий склад управління та командування підрозділів 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії командування дальньої авіації військово-повітряних сил військово-космічних сил зс рф (в/ч 06987, аеродром базування "Енгельс", Саратовська область), причетних до ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що до складу 22 ВБАД входять 121-й і 52-й важкі бомбардувальні авіаційні полки з аеродромом базування "Енгельс" Саратовської області та "Шайковка" Калузької області.

Встановлено особовий склад дивізії, безпосередньо причетний до планування, організації та здійснення обстрілів території України крилатими ракетами повітряного базування Х-22/Х-32 (Ту-22М3) і Х-101/Х-555/Х-55 (Ту-95МС/Ту-160).

"Саме ці льотчики є відповідальними за численні жертви та руйнування в Україні внаслідок злочинного ракетного терору, який вони проводять із території рф", - наголошують у ГУР.

На сайті ГУР опубліковано докладний список ідентифікованих російських пілотів.

Теги: #льотчики #ідентифікація #рф #гур_мо

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