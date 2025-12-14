Інтерфакс-Україна
Події
15:31 14.12.2025

"Примари" ГУР вполювали дві дороговартісні РЛС окупантів в Криму

13 грудня 2025 року майстри спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони України "Примари" в межах системної роботи на території окупованого Криму спалили дві ворожі дороговартісні радіолокаційні системи, повідомляє ГУР.

"Точних ударів завдали по російських РЛС 39Н6 "каста-2Е2" та 96Л6, яка входить до складу зенітно-ракетного комплексу С-400 "тріумф"", - йдеться у повідомленні ГУР у telegram-каналі у неділю.

Нова здобич "Примар" ГУР ― чергове свідчення сили української зброї та професіоналізму спецпризначенців воєнної розвідки, а також ― яскравий епізод методичної демілітаризації тимчасово окупованого Криму, зокрема від російських систем ППО, підкреслили у розвідці.

