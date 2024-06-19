ГУР МО України ідентифікувало вбивць чотирьох українських військовополонених

Головне управління розвідки Міністерства оборони України ідентифікувало російських воєнних злочинців, причетних до вбивства чотирьох українських військовополонених у районі населеного пункту Роботине Запорізької області в травні 2024 року.

"Епізод страти зафіксовано на відео: четверо українських військових з піднятими руками без зброї здаються в полон, росіяни змушують їх лягти долілиць і впритул розстрілюють. Фахівці ГУР МО України встановили причетних до воєнного злочину - ними виявилися російські загарбники, які входили до складу штурмової групи 70 мотострілецького полку (в/ч 71718) 42 мотострілецької дивізії 58 армії південного округу. Пункт постійної дислокації вказаної військової частини розташований у місті Шалі (чечня, росія)", - зазначено в повідомленні ГУР МО.

На момент страти українських військовополонених поблизу Роботиного 70 мотострілецьким полком з РФ командував підполковник Абаєв Юрій Маірбекович, 10.12.1990 р. н., позивний "буйвол".

До воєнного злочину також причетні військовослужбовці 70 мотострілецького полку російської окупаційної армії: капітан Нагорний Дмитро Олегович, 21.11.1995, – командир 2 батальйону; старший лейтенант Абуталімов Темірлан Умарович, 02.05.1997, - командир 1 штурмової роти; лейтенант Беков Заур Сергійович, 16.07.1997, - командир 3 штурмової роти і старший лейтенант Імагазалієв Юсуп Пайзулайович, 18.07.1999, - командир 6 штурмової роти.

"Вказані російські воєнні злочинці також можуть бути причетні до вбивства ще кількох українських військовополонених пізніше в травні 2024 року. Про це, зокрема, свідчать отримані радіоперехоплення розмови окупантів із 70 полку зс рф, під час якої один з російських командирів штурмової роти віддає наказ своїм підлеглим розстріляти українських військових", - зазначили в ГУР.