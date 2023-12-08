Верховна Рада збільшила штат НАБУ до 1 тис. осіб

Верховна Рада збільшила чисельність Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) з 700 до 1 тис. осіб.

"ВР прийняла в цілому закон "Про НАБУ" щодо посилення інституційної спроможності Національного антикорупційного бюро України №10203-1", - написала співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко у своєму телеграм-каналі.

За її словами, за законопроєкт №10203-1 про внесення змін до закону "Про Національне антикорупційне бюро України" для посилення інституційної спроможності НАБУ в цілому проголосували 323 народних депутати на пленарному засіданні Верховної Ради в п'ятницю. Законопроєкт збільшує граничну чисельність штату НАБУ з 700 до 1000 осіб, зокрема передбачається збільшення кількості осіб начальницького складу з 500 до 750 осіб.

Збільшення кількості працівників НАБУ здійснюватиметься поетапно за результатами проведення конкурсу на заміщення вакантних посад із 2024-го до 2026 року (у кожен рік по 100 посад).

"Це вимога Євросоюзу... Це обов'язкова передумова для початку переговорів щодо вступу України до ЄС", - наголосила Геращенко.