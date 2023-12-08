Окупанти обстріляли Середину-Буду та вісім прикордонних сіл у Сумській та Чернігівській областях, без жертв - ОК "Північ"

Російські окупанти обстріляли місто Середина-Буда і п'ять сіл Шосткинського району Сумської області за минулу добу, також під обстріл потрапили села Клюси Корюківського району, Залізний Міст і Михальчина Слобода Новгород-Сіверського району Чернігівської області.

"Інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксовано", - повідомляється на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці у п'ятницю вранці.

"Чернігівська область. Семенівська громада: Залізний Міст - три приходи, ймовірно міномет 120 мм. Новгород-Сіверська громада: Михальчина Слобода - чотири приходи, ймовірно міномет 120 мм. Сновська громада: Клюси - 24 приходи, ймовірно міномет 120 мм. Сумська область, Шосткинський район: Товстодубове - сім приходів, імовірно міномет 120 мм; Вовківка - чотири приходи, імовірно ствольна артилерія; Середина-Буда - вісім приходів, імовірно міномет 120 мм; Рожковичі – п’ять приходів, імовірно міномет 120 мм; Прогрес - два приходи, імовірно міномет 120 мм; Фотовиж - два приходи, ймовірно міномет 120 мм", - повідомляють у зведенні.

Загалом за добу нараховано 10 обстрілів (59 вибухів) із різних видів озброєння: переважно мінометів. Про руйнування не повідомляється. Усі села, що потрапили під обстріл, розташовані неподалік державного кордону з РФ (Брянська область).