Події

10:09 08.12.2023

Іще одному судді Київського апеляційного суду обрано запобіжний захід: арешт з альтернативою застави в 4,99 млн грн

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Іще одному судді Київського апеляційного суду обрано запобіжний захід: арешт з альтернативою застави в 4,99 млн грн

Ще одному судді Київського апеляційного суду Вищий антикорупційний суд 7 грудня обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави розміром 4 997 608 грн, із покладенням відповідних процесуальних обов'язків, повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) у телеграм-каналі.

Як зазначається в телеграм-каналі САП, суддя та ще троє його колег із Київського апеляційного суду підозрюється в одержанні неправомірної вигоди розміром $35 тис. за ухвалення рішення про скасування арешту майна.

Термін дії запобіжного заходу - 60 днів.

Як повідомлялося, 30 листопада 2023 року прокурори САП за дорученням керівника САП повідомили про підозру чотирьом суддям Київського апеляційного суду. Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України.

 

Теги: #суддя #застава #сап

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