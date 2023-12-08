Силами ППО всі ракети, що атакували Київ, були знищені на підльоті до столиці

Силами протиповітряної оборони всі ракети, що летіли в напрямку Києва, були знищені ще на підльоті до столиці, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко в п'ятницю вранці.

"Після тривалої паузи в 79 днів, ворог відновив удари крилатими ракетами з бортів стратегічної авіації Ту-95МС. Попередньо, близько 10-ти бомбардувальників-ракетоносців випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55 з району міста Енгельс, Саратовської області. Повітряна тривога в столиці тривала майже 2 години. Але жодна ворожа ціль не досягла міста", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі КМВА.

Попко наголосив, що силами і засобами ППО всі ракети, які летіли в напрямку Києва, були знищені ще на підльоті до столиці.

Офіційну інформацію про кількість і типи збитих повітряних цілей опублікують Повітряні Сили після узагальнення даних.

Інформація про жертви та руйнування відсутня.