Події

08:59 08.12.2023

Силами ППО всі ракети, що атакували Київ, були знищені на підльоті до столиці

1 хв читати
Силами ППО всі ракети, що атакували Київ, були знищені на підльоті до столиці

Силами протиповітряної оборони всі ракети, що летіли в напрямку Києва, були знищені ще на підльоті до столиці, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко в п'ятницю вранці.

"Після тривалої паузи в 79 днів, ворог відновив удари крилатими ракетами з бортів стратегічної авіації Ту-95МС. Попередньо, близько 10-ти бомбардувальників-ракетоносців випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55 з району міста Енгельс, Саратовської області. Повітряна тривога в столиці тривала майже 2 години. Але жодна ворожа ціль не досягла міста", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі КМВА.

Попко наголосив, що силами і засобами ППО всі ракети, які летіли в напрямку Києва, були знищені ще на підльоті до столиці.

Офіційну інформацію про кількість і типи збитих повітряних цілей опублікують Повітряні Сили після узагальнення даних.

Інформація про жертви та руйнування відсутня.

 

 

 

Теги: #київ #ппо

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:39 08.12.2023
РФ вночі атакувала ракетами С-300 і "шахедами", силами ППО знищено п'ять із семи ворожих БПЛА

РФ вночі атакувала ракетами С-300 і "шахедами", силами ППО знищено п'ять із семи ворожих БПЛА

17:57 06.12.2023
У Києві на Софійській площі запалили новорічну ялинку - мер

У Києві на Софійській площі запалили новорічну ялинку - мер

08:21 06.12.2023
У Києві на протиожеледних роботах зайнято понад 300 одиниць спецтехніки

У Києві на протиожеледних роботах зайнято понад 300 одиниць спецтехніки

07:35 06.12.2023
ППО України вночі знищила 41 ударний БПЛА із 48, випущених військами РФ

ППО України вночі знищила 41 ударний БПЛА із 48, випущених військами РФ

14:25 05.12.2023
Кличко відкрив третю ділянку Великої кільцевої дороги в Києві - КМДА

Кличко відкрив третю ділянку Великої кільцевої дороги в Києві - КМДА

07:57 05.12.2023
ППО України вночі знищила десять ударних БПЛА, випущених військами РФ

ППО України вночі знищила десять ударних БПЛА, випущених військами РФ

22:32 04.12.2023
Зеленський відзначає роботу мобільних груп зі знищення "Шахедів"

Зеленський відзначає роботу мобільних груп зі знищення "Шахедів"

22:25 04.12.2023
У Подільському районі Києва внаслідок вибуху гранати загинув чоловік

У Подільському районі Києва внаслідок вибуху гранати загинув чоловік

10:31 04.12.2023
Правоохоронці затримали ворожого агента, який скоригував ракетні удари по Києву напередодні 2023 року

Правоохоронці затримали ворожого агента, який скоригував ракетні удари по Києву напередодні 2023 року

09:50 04.12.2023
Сили ППО вночі працювали над Кіровоградщиною: без постраждалих і руйнувань

Сили ППО вночі працювали над Кіровоградщиною: без постраждалих і руйнувань

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українські захисники збили 14 із 19 запущених РФ крилатих ракет

США сподіваються, що допомога Україні створить вигідні умови для її переговорів із Росією до кінця 2024 року, - чиновник

Сили оборони за добу ліквідували 990 окупантів

РФ вночі атакувала ракетами С-300 і "шахедами", силами ППО знищено п'ять із семи ворожих БПЛА

Платформа United24 зібрала понад 500 млн доларів

ОСТАННЄ

Українські захисники збили 14 із 19 запущених РФ крилатих ракет

США сподіваються, що допомога Україні створить вигідні умови для її переговорів із Росією до кінця 2024 року, - чиновник

Унаслідок нічних ударів по Харкову двоє жителів постраждали, пошкоджено сім житлових будинків - МВС

На Київщині внаслідок ракетної атаки РФ пошкоджено приватні будинки, влучань в об'єкти критичної інфраструктури немає - голова обладміністрації

Унаслідок ракетного удару по Павлоградському району одна людина загинула, ще чотири дістали поранень

Для інформбезпеки України важливо припинити поширення російського контенту через піратські та офіційні платформи РФ

Окупанти за добу завдали 82 удари по 20 населених пунктах Запорізької області

Мінкультури налаштоване на конструктивну співпрацю з кураторською групою для гідного представлення України на 60-й Венеційській бієнале

На Харківщині за добу внаслідок ворожих обстрілів поранено п'ятьох мирних мешканців

Через російські обстріли за добу в Херсонській області шестеро людей дістали поранення

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА