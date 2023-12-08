Події

08:54 08.12.2023

Для інформбезпеки України важливо припинити поширення російського контенту через піратські та офіційні платформи РФ

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Міністерство культури та інформаційної політики заявляє, що для інформаційної безпеки України важливо припинити розповсюдження російського контенту через піратські та офіційні платформи РФ.

"В українському інтернет-просторі, зокрема серед підлітків, поширюється серіал російського виробництва, який прямо поширює насилля, кримінал та естетику, притаманну  країні-агресорці. Він містить ворожу пропаганду, побутування якої в Україні в умовах війни є неприпустимим. Підкреслюємо, російський контент не транслюється на офіційних українських платформах, відтак знайти його можна на піратських і російських ресурсах, що є незаконними діями", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що Національна рада з питань телебачення і радіомовлення вже внесла 22 російські медіасервіси до переліку тих, які не можуть транслюватися в Україні.

"Для інформаційної безпеки нашої держави важливо припинити розповсюдження російського контенту через піратські та офіційні платформи ворога, аби запобігти впливу російських інформаційно-психологічних операцій на українців, а особливо — підлітків", - наголосили в Мінкультури.

Водночас, у міністерстві звернули увагу, що блогери, які продовжують промоцію ворожого контенту, свідомо чи несвідомо, підіграють окупантам.

"Адже споживаючи та розповсюджуючи продукт, вироблений державою-агресором, вони опосередковано долучаються до фінансування армії росії. Тож через просування культури ворога гинуть наші люди —  і військові, і цивільні. Закликаємо лідерів думок та кожного громадянина України усвідомлено прийняти рішення  і назавжди припинити споживати російський продукт. Ми маємо бути єдині у своїй позиції", - йдеться в повідомленні.

 

 

Теги: #мінкультури #інформбезпека

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