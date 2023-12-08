Для інформбезпеки України важливо припинити поширення російського контенту через піратські та офіційні платформи РФ

Міністерство культури та інформаційної політики заявляє, що для інформаційної безпеки України важливо припинити розповсюдження російського контенту через піратські та офіційні платформи РФ.

"В українському інтернет-просторі, зокрема серед підлітків, поширюється серіал російського виробництва, який прямо поширює насилля, кримінал та естетику, притаманну країні-агресорці. Він містить ворожу пропаганду, побутування якої в Україні в умовах війни є неприпустимим. Підкреслюємо, російський контент не транслюється на офіційних українських платформах, відтак знайти його можна на піратських і російських ресурсах, що є незаконними діями", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що Національна рада з питань телебачення і радіомовлення вже внесла 22 російські медіасервіси до переліку тих, які не можуть транслюватися в Україні.

"Для інформаційної безпеки нашої держави важливо припинити розповсюдження російського контенту через піратські та офіційні платформи ворога, аби запобігти впливу російських інформаційно-психологічних операцій на українців, а особливо — підлітків", - наголосили в Мінкультури.

Водночас, у міністерстві звернули увагу, що блогери, які продовжують промоцію ворожого контенту, свідомо чи несвідомо, підіграють окупантам.

"Адже споживаючи та розповсюджуючи продукт, вироблений державою-агресором, вони опосередковано долучаються до фінансування армії росії. Тож через просування культури ворога гинуть наші люди — і військові, і цивільні. Закликаємо лідерів думок та кожного громадянина України усвідомлено прийняти рішення і назавжди припинити споживати російський продукт. Ми маємо бути єдині у своїй позиції", - йдеться в повідомленні.