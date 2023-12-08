Мінкультури налаштоване на конструктивну співпрацю з кураторською групою для гідного представлення України на 60-й Венеційській бієнале

Міністерство культури та інформаційної політики заявляє, що налаштоване на конструктивну співпрацю з кураторською групою для гідного представлення України на 60-й Венеційській бієнале.

"60-та Венеційська бієнале - надзвичайно важлива подія у світі мистецтва. Представлення України на цій виставці вкрай важливе ще й з погляду культурної дипломатії. Адже підтримка світу дуже потрібна нашій країні, яка продовжує протистояти агресору. Цього року переможцями конкурсного відбору для участі в бієнале сучасного мистецтва стала кураторська група у складі Максима Горбацького та Вікторії Бавикіної. Запропонований ними мистецький проєкт громадської організації "Українська фотографія" називається "Плетіння сіток", - ідеться в повідомленні пресслужби Мінкультури з посиланням на комісара українського павільйону Венеційської бієнале Тараса Шевченка.

Зазначається, що міністерство здійснює регулярну та оперативну комунікацію з кураторами, а також підтримує регулярну робочу комунікацію з офісом Венеційського бієнале.

"МКІП домовилося з бієнале про безкоштовне надання приміщення для українського павільйону. Це дало змогу заощадити близько 4 млн грн бюджетних коштів. Оскільки 60-та Венеційська бієнале відбувається у 2024 році, бюджетні кошти витрачатимуться з державного бюджету на 2024 рік", - додали у відомстві.

Міністерство також розповіло, що в плані роботи Мінкультури на 2024 рік буде зафіксовано точну суму бюджетного фінансування для реалізації мистецького проєкту "Плетіння сіток", що представлятиме Україну на 60-й Венеційській бієнале.

"Міністерство надає лише часткову фінансову підтримку створення та реалізації національного культурного проєкту з бюджетних коштів, передбачених для цього МКІП. Водночас, переможці завжди залучають додаткові кошти на реалізацію проєкту. Міністерство залишається відкритим до діалогу та налаштоване на конструктивну співпрацю з кураторською групою задля гідного представлення України на 60-й Венеційській бієнале", - йдеться в повідомленні.