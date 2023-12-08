Події

07:56 08.12.2023

Сили оборони за добу ліквідували 990 окупантів

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Сили оборони за добу ліквідували 990 окупантів

Сили оборони за добу ліквідували 990 окупантів, 8 танків, 26 бронемашин, 12 артсистем, 20 безпілотників, 33 одиниці авто і спецтехніки, повідомив Генштаб Збройних сил України на фейсбук-сторінці у п'ятницю вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.12. 23 орієнтовно склали: особового складу - близько 337220 (+990) осіб, танків - 5626 (+8) од, бойових броньованих машин - 10508 (+26) од, артилерійських систем - 8057 (+12) од, РСЗВ - 919 (+0) од, засоби ППО - 605 (+0) од, літаків - 324 (+0) од, гелікоптерів - 324 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6136 (+20), крилаті ракети - 1571 (+0), кораблі/катери - 22 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 10591 (+30) од, спеціальна техніка - 1159 (+3)", - зазначається в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

 

 

Теги: #ліквідація #генштаб_зсу #ворог

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